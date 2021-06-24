Чемпион ЦФО по тайскому боксу держит в страхе жителей тульской новостройки

Молодой человек ломится к соседям не только в двери, но и перелезает через балкон. А еще пачкает стены кровью и выламывает дверные ручки.

В редакцию Myslo обратились жители ЖК «Премьера». Граждане, проживающие в третьем корпусе дома № 221 по улице Октябрьской, заявили, что в 1-м подъезде их МКД завелся странный и страшный сосед:

– По ночам он выходит в подъезд, как на охоту: барабанит людям в двери, отламывает дверные ручки, выключает свет. Несколько человек он избил. Ходит с ножом, выкрикивает всякую чушь и один раз даже сам себя порезал зачем-то, испачкав стены кровью. Жить с таким неадекватом в одном доме жутко.

24-летний Максим М., неоднократный победитель различных турниров по тайскому боксу, был ранее судим. Квартира в ЖК принадлежит его матери, которая несколько раз обещала провести с сыном воспитательную беседу. По словам соседей, они обращались в полицию и пробовали поговорить непосредственно с Максимом. Сотрудники УМВД посоветовали фиксировать поведение давно уже экс-спортсмена на видео, после чего звонить в отдел. А сам Максим просто игнорирует жителей МКД, не обращая внимания на их просьбы вести себя хотя бы немного разумнее.

В ночь на 19 июня Максим М. совершил новое нападение:

— Этот человек чуть не убил меня и мужа, — рассказывает соседка Максима. — Мы живем на шестом этаже, поэтому очень удивились, услышав подозрительные звуки на балконе. Это Максим с ножом в руках пытался залезть к нам, утверждая, что «его позвали сверху». Мой муж крикнул, что ему тут делать нечего, и сосед вроде бы успокоился, вернулся к себе на пятый этаж.

А через полчаса мы услышали звук разбитого стекла, после чего на нашем балконе материализовался Максим. Он сразу же напал на моего мужа, ударил его головой в челюсть. Слава богу, что полицейские быстро приехали на вызов.

В пресс-службе УМВД России по региону Myslo сообщили, что информация о данном происшествии зарегистрирована в отделе полиции «Зареченский» и в настоящий момент по данному факту проводится процессуальная проверка.