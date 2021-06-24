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Пешеход, попавший под КамАЗ на ул. Металлургов, скончался в больнице
Фото УГИБДД по Тульской области.

Пешеход, попавший под КамАЗ на ул. Металлургов, скончался в больнице

ДТП произошло накануне, 23 июня.

Как стало известно Myslo, 60-летний мужчина, который попал под колеса КамАЗа в Пролетарском районе, скончался в больнице.

Напомним, вечером 23 июня на ул. Металлургов у дома № 86-б водитель КамАЗа совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

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