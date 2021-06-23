Жара в общественном транспорте Тулы: кошмар или можно потерпеть?

В редакцию Myslo на протяжении последних дней обращаются читатели с просьбой привлечь внимание руководства Тулгорэлектротранса к такой проблеме, как невыносимая жара в общественном транспорте.

– В автобусе ехать просто невозможно! Такое ощущение, что ты не в современном транспорте находишься, а в парнике или парилке на верхней полке – пока доедешь, семь потов сойдет. В вечернее время, когда автобусы полные, да еще в маске – это просто пытка какая-то! XXI век, а кондиционеров в транспорте нет, людей перевозят, как скот! – возмущается по телефону тулячка Наталья.

Мы обратились за комментарием к руководителю управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрию Ярцеву:

– В настоящее время во всех автобусах марки ЛиАЗ в автоматическом режиме в салоне работает климат-система, которая автоматически включается и выключается для поддержания показателей температуры на уровне 21 градуса. Система кондиционирования воздуха водителями автобусов не отключается, однако пассажиры зачастую сами открывают форточки и люки, что приводит к неэффективной работе системы климат-контроля. В целях нормального функционирования автоматической системы поддержания климата в салоне водители на конечных остановках закрывают форточки и люки.

Myslo провел рейд на предмет использования кондиционеров в общественном транспорте и, к великому сожалению, убедился, что жалобы нашли свое подтверждение. Практически все трамваи (не берем в расчет совсем старые экспонаты, они ездят, и слава богу), троллейбусы и автобусы курсируют с открытыми форточками, хотя на них и написано «не открывать, так как в салоне работает кондиционер». То есть в теории он есть, но его не используют то ли потому, что не исправен, то ли для экономии топлива.

Даже с конечной выезжают с открытыми форточками:

Правда, всё же один попался нам с работающим кондиционером, но это был исключительный случай.

В большинстве же случаев высокую температуру внутри салона можно определить даже без термометра – окна запотевшие и сальные. И всё это видно даже с улицы.

Что же касается стандартов работы пассажирского транспорта, которые были утверждены руководителем города Дмитрием Миляевым в конце мая этого года, то документ носит, к сожалению, не обязательный, а лишь рекомендательный характер. И используется он «при разработке нормативных правовых актов в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе при подготовке документов планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, при заключении и исполнении муниципальных контрактов между муниципальными заказчиками, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также при организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам».

То есть, другими словами, этот документ будет играть роль, например, для определения подрядчика при проведении аукциона. Претендент, транспорт которого соответствует стандартам, получит баллов больше, а значит, и больше шансов победить в конкурсе. Далее, если соответствие стандартам будет прописано в условиях договора, контроль за его соблюдением будет лежать уже на заказчике на основании заключенного договора.

Ради справедливости стоит отметить, что не все пассажиры предъявляют претензии к температурным условиям внутри салона. Кто-то согласен и потерпеть, ведь жара – временное явление.

– Жарко, но не критично. Это же не навсегда, жара скоро пройдет и будет всё нормально, – отметил туляк Андрей.

А вы что думаете по поводу качества транспортного обслуживания в жару? Делитесь мнениями в комментариях.