В Туле студент угнал внедорожник у родителей друга и устроил ДТП

Машину молодой человек бросил на месте аварии. Он задержан, ему грозит административная и уголовная ответственность.

Тульские сыщики установили подозреваемого в угоне автомобиля Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 20-летний студент решил угнать иномарку, принадлежащую родителям друга, когда находился в его квартире.

Там собралась шумная компания, хозяева квартиры были в отъезде. В самый разгар веселья парень снял ключи с крючка в прихожей и поехал кататься по городу. Во время поездки студент устроил ДТП и скрылся, бросив машину. К счастью, в аварии никто не пострадал, а злоумышленника быстро нашли полицейские.

Молодой туляк признался в содеянном, ему грозит административная ответственность за оставление места ДТП. Кроме того, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».