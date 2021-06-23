новости
новости
Регистрация
В Туле студент угнал внедорожник у родителей друга и устроил ДТП

В Туле студент угнал внедорожник у родителей друга и устроил ДТП

Машину молодой человек бросил на месте аварии. Он задержан, ему грозит административная и уголовная ответственность.

Тульские сыщики установили подозреваемого в угоне автомобиля Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 20-летний студент решил угнать иномарку, принадлежащую родителям друга, когда находился в его квартире.

Там собралась шумная компания, хозяева квартиры были в отъезде. В самый разгар веселья парень снял ключи с крючка в прихожей и поехал кататься по городу. Во время поездки студент устроил ДТП и скрылся, бросив машину. К счастью, в аварии никто не пострадал, а злоумышленника быстро нашли полицейские.

Молодой туляк признался в содеянном, ему грозит административная ответственность за оставление места ДТП. Кроме того, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:38 +3
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоугонполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жара в общественном транспорте Тулы: кошмар или можно потерпеть?
Жара в общественном транспорте Тулы: кошмар или можно потерпеть?
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружили тела двух мужчин: видео
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружили тела двух мужчин: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.