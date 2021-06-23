В храме на Куликовом поле установили иконостас с копией Царских врат XVI века

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».

Завершен первый этап воссоздания придела Сергия Радонежского в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Монастырщино. Специалисты художественно-производственного предприятия «Софрино» установили иконостас, созданный на основе описаний и фотографий начала прошлого века.

Царские врата для новой алтарной преграды делали в соответствии с подлинником, хранящимся в Государственном историческом музее. Благодаря Царским вратам XVI века иконостас придела Сергия Радонежского считался образцом «русского стиля». Они прибыли в село Монастырщино в XVII веке из Донского монастыря, к которому были приписаны земли Куликова поля и деревянная церковь Рождества Богородицы.

Царские врата были вывезены в первые десятилетия советской власти в Коломенское, когда церковь в селе Монастырщино пришла в запустение. После Великой Отечественной войны алтарные двери попали в Государственный исторический музей и подверглись повторной реставрации.

Создавать иконостас специалистам пришлось всего по двум фотографиям, на которых старинные орнаменты были едва различимы. Но художники постарались максимально точно воспроизвести все 12 орнаментов. Царские врата несколько столетий назад вырезались мастерами вручную. Современная копия была изготовлена из сосны и бука на станках с программным управлением.

Готовые детали были покрыты сусальным золотом. Деньги на восстановление собирали всем миром – прихожане тульских храмов пожертвовали 1 млн рублей. В День Крещения Руси, 28 июля, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино состоится освящение восстановленного придела Сергия Радонежского.