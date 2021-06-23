Какие дома Тулы останутся без электричества 24 июня
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Советская, 12,
- ул. Революции, 3, 17,
- Демонстрации, 2,
- ул. Белкина, 6, 6-а, 6-б, 4-а, 8,
- ул. Болдина, 123,
- ул. Ф. Энгельса, 159 к.1, 159 к. 2,
- ул. Кутузова, 34,
- ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 21-а, 23, 23-а,
- ул. Арсенальная, 18, 20,
- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,
- пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. С. Ковалевской, 28-36 (чётн.), 27-а, 29, 31, 36-а,
- ул. Панфиловцев, 61-85 (нечётн.), 70-82 (чётн.),
- ул. Бородина, 52-б, 52-в, 42, 46, 38,
- ул. Попова, 3-25 (нечётн.), 25-а, 4-34 (чётн.),
- пер. Софьи Ковалевской, 1-8,
- ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55,
- ул. Нормандии Неман, 2-19,
- ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.),
- ул. Железнодорожная, 12-14,
- ул. Советская, 56,
- пр-т Ленина, 14-б,
- Мясново: 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. Чмутова, 16, 18, 36-а,
- ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.), 3-а, 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в.
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