В Узловой открылся завод по производству средств индивидуальной защиты

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На территории промышленного технопарка АО «Пластик» в Узловой состоялось торжественное открытие первого завода компании Ansell в России. От имени главы региона Алексея Дюмина участников мероприятия приветствовал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов:

«Правительство Тульской области ответственно подходит к работе с инвесторами и оказывает всестороннюю помощь в реализации из проектов. Мы рады, что такое современное высокотехнологичное инновационное предприятие нашло своё место на площадке «Пластика» в Узловой. Сейчас сделан первый шаг, и компания рассматривает регион как площадку для дальнейшего развития. Уверен, что сотрудничество будет долгим и эффективным».

Соглашение о создании производства было подписано на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Открытие производства позволило создать 120 высококвалифицированных рабочих мест.

На заводе запущено производство перчаток, предназначенных для специалистов, работающих в тяжелых условиях. На первом этапе компания планирует обеспечить выпуск 2 млн пар перчаток в год, а в будущем – увеличить производство вдвое. Это позволит удовлетворить спрос в России, а также экспортировать продукцию в Беларусь и Казахстан.