Пропавший в Новомосковском районе подросток найден живым

Фото из архива Myslo

Пропавший в поселке Ширинский Новомосковского района 13-летний подросток найден живым. По информации Myslo, мальчик был у своего друга.

Напомним, подросток пропал 20 июня. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, местонахождение ребенка было установлено в результате оперативно-разыскных мероприятий. По предварительной информации, противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.