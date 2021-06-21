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Пропавший в Новомосковском районе подросток найден живым
Фото из архива Myslo

Пропавший в Новомосковском районе подросток найден живым

Мальчик был у друга.

Пропавший в поселке Ширинский Новомосковского района 13-летний подросток найден живым. По информации Myslo, мальчик был у своего друга.

Напомним, подросток пропал 20 июня. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, местонахождение ребенка было установлено в результате оперативно-разыскных мероприятий. По предварительной информации, противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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