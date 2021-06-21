В Новомосковском районе пропал 13-летний подросток

К его поискам подключились волонтеры.

UPD. Пропавший найден живым. С ним всё в порядке.

20 июня в поселке Ширинский Новомосковского района пропал 13-летний подросток. По нашей информации, днем он ушел из дома и до сих пор не вернулся. О его исчезновении родственники заявили в полицию.

К поискам подключились и волонтеры.

Знаете, где находится пропавший подросток? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.