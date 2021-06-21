В Новомосковском районе пропал 13-летний подросток
К его поискам подключились волонтеры.
UPD. Пропавший найден живым. С ним всё в порядке.
20 июня в поселке Ширинский Новомосковского района пропал 13-летний подросток. По нашей информации, днем он ушел из дома и до сих пор не вернулся. О его исчезновении родственники заявили в полицию.
К поискам подключились и волонтеры.
Знаете, где находится пропавший подросток? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.
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