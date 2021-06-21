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Поджег «коктейль Молотова» и топором крушил витрины: туляк осужден за ограбление ювелирного магазина

Поджег «коктейль Молотова» и топором крушил витрины: туляк осужден за ограбление ювелирного магазина

За пару дней до преступления злоумышленник заходил в салон и просил продавцов показать ему бриллианты и даже фотографировал витрину с ними.

В Центральном суде Тулы вынесен приговор безработному 49-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере). 

Год назад за пару дней до преступления злоумышленник заходил в салон и просил продавцов показать ему бриллианты и даже фотографировал ту самую витрину, которую во время нападения разбил топором.
 

А вечером 21 июля мужчина перекрыл вход в ювелирный магазин на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской сигнальной лентой. После зашел в торговый зал, подошел к одной из витрин и поджег около нее бутылку с легковоспламеняющимся веществом. В помещении началось задымление. Затем он топором разбил стекла в двух витринах и похитил подставки с ювелирными изделиями. Ущерб составил более 2,5 млн рублей.  Похищенное на сумму более 655 тыс. рублей изъято у подозреваемого в ходе обыска. 

Суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:38 +1
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Тульская областьТула
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