В Туле пьяный водитель сбил велосипедиста и уехал с места аварии

фото: УГИБДД России по Тульской области

Вчера, 20 июня, на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 16.30 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 212140» совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. В результате аварии юноша получил различные травмы.

Водитель легковушки скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Отметим, что виновник аварии был пьян.