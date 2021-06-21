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В Туле пьяный водитель сбил велосипедиста и уехал с места аварии
фото: УГИБДД России по Тульской области

В Туле пьяный водитель сбил велосипедиста и уехал с места аварии

В результате аварии пострадал 16-летний подросток.

Вчера, 20 июня, на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 16.30 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 212140» совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. В результате аварии юноша получил различные травмы.

Водитель легковушки скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Отметим, что виновник аварии был пьян. 

 

 

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