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Алексей Дюмин о вакцинации: «Это не ущемление прав, а спасение. Не слушайте мракобесов – это чушь»

Алексей Дюмин о вакцинации: «Это не ущемление прав, а спасение. Не слушайте мракобесов – это чушь»

В Тульской области на данный момент уровень вакцинации от коронавируса составляет порядка 30,3% от плана.

В частности, первый этап вакцины прошли 219 200 человек, второй — 176 137. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.

Израсходовано 86% от имеющихся запасов вакцины. В запасе еще 16 тыс. доз и в ближайшее время будет дополнительно поставлено еще 40 тыс. единиц.

В Тульской области работает 51 пункт вакцинации, 44 выездные прививочные бригады и 10 мобильных комплексов. Все вместе ежедневно они могут прививать до 7000 человек, на данный момент ежедневно вакцинируются порядка 4500. Сделать прививку можно в Гостином дворе и возле других крупных торговых центров, а также в МФЦ Тулы и Новомосковска. Подчеркивается, что за выходные увеличилось количество желающих вакцинироваться.

Было отмечено, что вакцинацию, согласно утвержденному приказу, должны пройти не менее 60% от коллективов предприятий и организаций, подпадающих под перечень тех, кто обязан привиться.

– С нашей точки зрения обязательная вакцинация не ущемляет права, – добавил заместитель председателя правительства Дмитрий Марков. – При наличии противопоказаний и учета состояния здоровья  медицинский отвод от прививки никто не отменял. 

Губернатор Алексей Дюмин добавил, что речь идет о неукоснительном выполнении документа, и ответственность лежит на работодателе:

– Это не ущемление прав, а спасение жителей нашего региона. Какие бы усилия мы не предпринимали, какие бы не были у нас возможности, мы одни не справимся. Подумайте о себе, близких людях, медиках, которые второй год работают в нечеловеческих условиях. Это как на войне. Мы не можем себе позволить проиграть. Не слушайте мракобесов, отрицающих действие вакцины – это чушь. Да, есть определённые ситуации, когда вакцинированные заболевают, но с вакциной это легкий режим. Делается вакцинация не для того, чтобы ужесточить, ущемить, это вынужденная мера.

Сюжет: Коронавирус
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