Где в Туле 21 июня не будет света?
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
9:00 — 17:00 будут обесточены следующие дома:
ул. М. Горького, 1-г
ул. Чапаева, 51
ул. Плеханова, 48
ул. Пролетарская, 24, 26
ул. Степанова, 29
пр-т Ленина, 130-а, 130-ж, 130-б
Щёкинское ш., 4, 8
ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.)
ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.)
ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б
пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.)
ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.)
ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 22-б, 2, 24, 26
ул. Немцова, 23, 25
ул. Болдина 93, 95-а, 97-а, 95, 97, 99, 107, 109, 103-а.
9:00 — 16:00
ул. Путейская, 11, 4-а, 1
9:00 — 13:00
ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 1-б, 2-а, 18-а
ул. Пионерская, 65-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.)
ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а
ул. Староникитская, 77-а, 77-б
ул. Новомосковская, 25-б, 25, 25-а, 27
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