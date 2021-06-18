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В Туле вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска

В Туле вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска вводится в Туле. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

- Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится, — сказала Попова на заседании ЦИК России.

Подробные разъяснения читайте позже на Myslo.

Сюжет: Коронавирус
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