В Туле вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска

Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска вводится в Туле. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

- Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится, — сказала Попова на заседании ЦИК России.

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