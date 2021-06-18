В Заокском районе сбили 13-летнюю велосипедистку

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Вечером 17 июня в поселе Заокский произошло ДТП. В Комсомольском проезде 57-летняя водитель Volkswagen Golf сбила 13-летнюю велосипедистку.

По предварительным данным, подросток выехала на проезжую часть с тротуара. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

С наступлением лета на улицах города возрастает число велосипедистов. В связи с этим Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что для такого вида транспорта также существует ряд правил, нарушение которых ведут к административной ответственности. Для того, чтобы избежать опасности при езде на велосипеде, нужно выполнять простые правила:

Дети до 14 лет могут ездить на велосипеде в тех местах, где нет движения автомобильного транспорта — на закрытых площадках во дворе, на стадионах, в парках и в других безопасных местах. Движение велосипедистов в возрасте младше 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Управлять велосипедом при движении по проезжей части допустимо только лицам старше 14 лет, но только при отсутствии велосипедной или велопешеходной дорожки, при этом двигаться необходимо только по правому краю проезжей части как можно правее.

Велосипедистам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: