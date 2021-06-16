Тульская санавиация экстренно доставила в столичную клинику новорожденного малыша

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У малыша была обнаружена тяжёлая патология, требующая неотложного специализированного лечения.

В московском аэропорту Остафьево 16 июня приземлился санитарный вертолёт тульского Центра медицины катастроф с пациентом на борту – грудным ребёнком в сопровождении мамы.

Маленький пациент с тяжелой врожденной патологией доставлен из тульского ЦРБ и передан авиамедицинской бригаде столичного Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Лётный экипаж Московского авиационного центра взял курс на вертолётную площадку при НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, там ребёнок был передан реанимационной бригаде. Вместе с мамой малыша благополучно доставили в больницу, где он пройдёт необходимое специализированное лечение.

Все этапы межбольничного перевода маленький пациент перенёс удовлетворительно. Ухудшения состояния и внештатных ситуаций не отмечалось.