новости
новости
Регистрация
Тульская санавиация экстренно доставила в столичную клинику новорожденного малыша
Фото: vk.com/npc_emp_dzm

Тульская санавиация экстренно доставила в столичную клинику новорожденного малыша

У малыша была обнаружена тяжёлая патология, требующая неотложного специализированного лечения.

В московском аэропорту Остафьево 16 июня приземлился санитарный вертолёт  тульского Центра медицины катастроф с пациентом на борту – грудным ребёнком  в сопровождении мамы.

Маленький пациент с тяжелой врожденной патологией доставлен из тульского ЦРБ и передан авиамедицинской бригаде столичного Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Лётный экипаж Московского авиационного центра взял курс на вертолётную площадку при НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, там ребёнок был передан реанимационной бригаде. Вместе с мамой малыша благополучно доставили в больницу, где он пройдёт необходимое специализированное лечение.

Все этапы межбольничного перевода маленький пациент перенёс удовлетворительно. Ухудшения состояния и внештатных ситуаций не отмечалось.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:18 +11
Другие статьи по темам
Событие
медицина катастрофсанавиацияноворожденный ребенокреанимация
Место
ТулаМосква
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители д. Бобровка: «Из-за отсутствия дороги к нам не могут проехать ни врачи, ни пожарные»
Жители д. Бобровка: «Из-за отсутствия дороги к нам не могут проехать ни врачи, ни пожарные»
В Тульской области из-за антиковидных нарушений могут закрыть 11 торговых центров
В Тульской области из-за антиковидных нарушений могут закрыть 11 торговых центров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.