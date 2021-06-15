Где в Туле 16 июня отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
16 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.), 8 к.2, 10-а, 12, 12-а, 18-а;
- пр-т Ленина, 133-а, 133-б, 133-в;
- ул. Ленина, 1-11;
- пер. 1-й Красный;
- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7;
- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.);
- ул. Коминтерна, 5, 6, 4, 8;
- ул. Л. Толстого, 91-а, 91;
- ул. Ф. Энгельса, 52;
- ул. Луначарского, 12;
- ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 7-е;
- Мясново: ул. Чмутова, 58-а, 58-82 (чётн.); 7-15 (нечётн.);
- ул. Р. Зорге, 31, 33;
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32;
- ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;
- ул. Белкина, 3-21 (нечётн.), 2, 4, 4-а, 4-б, 8-б;
- ул. Болдина, 11;
- пер. Стандартный, 2-13;
- ул. Мира, 24-а, 18-б, 14-26 (чётн.);
- пер. Гусеничный, 3-22;
- ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.), 7-а, 9-а, 26-а, 28-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 66-а;
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148;
- ул. Литейная, 119-133 (нечётн.).
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