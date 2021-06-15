На ул. Лейтейзена в Туле после ДТП перевернулся автомобиль

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Вечером 15 июня на пересечении ул. Лейтейзена и ул. Революции в Туле произошло ДТП. Об этом в редакцию Myslo сообщил пользователь нашего сайта Гражданин.

После столкновения двух легковых автомобилей, один из них опрокинулся на крышу. По предварительным данным, в результате автоаварии имеются пострадавшие. Подробная информация уточняется.