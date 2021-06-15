Опубликован календарь РПЛ на новый сезон: первый матч «Арсенал» сыграет с «Локомотивом»
А завершат оружейники чемпионат матчем с «Уралом».
РПЛ опубликовала календарь матчей сезона 2021/22. Новый чемпионат стартует уже 23 июля. Первый матч тульский «Арсенал» проведет с «Локомотивом» на выезде.
расписание
1-й тур 23−26 июля
- «Ростов» — «Динамо»
- «Крылья Советов» — «Ахмат»
- ЦСКА — «Уфа»
- «Локомотив» — «Арсенал»
- «Рубин» — «Спартак»
- «Нижний Новгород» — «Сочи»
- «Урал» — «Краснодар»
- «Химки» — «Зенит»
2-й тур 30 июля-2 августа
- «Ростов» — «Зенит»
- «Краснодар» — «Химки»
- «Крылья Советов» — «Спартак»
- ЦСКА — «Локомотив»
- «Ахмат» — «Сочи»
- «Арсенал» — «Рубин»
- «Уфа» — «Динамо»
- «Урал» — «Нижний Новгород»
3-й тур 6−9 августа
- «Зенит» — «Краснодар»
- «Спартак» — «Нижний Новгород»
- «Динамо» — ЦСКА
- «Сочи» — «Урал»
- «Рубин» — «Ахмат»
- «Арсенал» — «Крылья Советов»
- «Уфа» — «Локомотив»
- «Химки» — «Ростов»
4-й тур 13−16 августа
- «Спартак» — «Урал»
- «Ростов» — ЦСКА
- «Краснодар» — «Арсенал»
- «Локомотив» — «Зенит»
- «Ахмат» — «Динамо»
- «Сочи» — «Химки»
- «Рубин» — «Крылья Советов»
- «Нижний Новгород» — «Уфа»
5-й тур 20−23 августа
- «Крылья Советов» — «Сочи»
- ЦСКА — «Ахмат»
- «Локомотив» — «Краснодар»
- «Арсенал» — «Спартак»
- «Нижний Новгород» — «Ростов»
- «Уфа» — «Зенит»
- «Урал» — «Динамо»
- «Химки» — «Рубин»
6-й тур 27−29 августа
- «Зенит» — ЦСКА
- «Спартак» — «Сочи»
- «Краснодар» — «Рубин»
- «Динамо» — «Локомотив»
- «Ахмат» — «Арсенал»
- «Уфа» — «Крылья Советов»
- «Урал» — «Ростов»
- «Химки» — «Нижний Новгород»
7-й тур 10−13 сентября
- «Зенит» — «Ахмат»
- «Спартак» — «Химки»
- «Ростов» — «Краснодар»
- «Динамо» — «Нижний Новгород»
- «Локомотив» — «Крылья Советов»
- «Сочи» — «Уфа»
- «Рубин» — «Урал»
- «Арсенал» — ЦСКА
8-й тур 17−20 сентября
- «Крылья Советов» — «Ростов»
- ЦСКА — «Спартак»
- «Ахмат» — «Краснодар»
- «Сочи» — «Динамо»
- «Рубин» — «Зенит»
- «Нижний Новгород» — «Арсенал»
- «Уфа» — «Химки»
- «Урал» — «Локомотив»
9-й тур 24−27 сентября
- «Зенит» — «Крылья Советов»
- «Спартак» — «Уфа»
- «Ростов» — «Ахмат»
- «Краснодар» — «Сочи»
- «Динамо» — «Рубин»
- «Нижний Новгород» — ЦСКА
- «Урал» — «Арсенал»
- «Химки» — «Локомотив»
10-й тур 1−3 октября
- «Зенит» — «Сочи»
- ЦСКА — «Краснодар»
- «Динамо» — «Крылья Советов»
- «Локомотив» — «Ростов»
- «Ахмат» — «Спартак»
- «Рубин» — «Нижний Новгород»
- «Арсенал» — «Химки»
- «Уфа» — «Урал»
11-й тур 15−18 октября
- «Спартак» — «Динамо»
- «Краснодар» — «Уфа»
- «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
- «Сочи» — «Ростов»
- «Рубин» — «Локомотив»
- «Арсенал» — «Зенит»
- «Урал» — ЦСКА
- «Химки» — «Ахмат»
12-й тур 22−25 октября
- «Зенит» — «Спартак»
- «Ростов» — «Арсенал»
- ЦСКА — «Крылья Советов»
- «Динамо» — «Химки»
- «Локомотив» — «Сочи»
- «Ахмат» — «Урал»
- «Нижний Новгород» — «Краснодар»
- «Уфа» — «Рубин»
13-й тур 29 октября — 1 ноября
- «Зенит» — «Динамо»
- «Спартак» — «Ростов»
- «Краснодар» — «Крылья Советов»
- «Рубин» — ЦСКА
- «Арсенал» — «Сочи»
- «Нижний Новгород» — «Локомотив»
- «Уфа» — «Ахмат»
- «Химки» — «Урал»
14-й тур 5−7 ноября
- «Спартак» — «Локомотив»
- «Ростов» — «Рубин»
- «Крылья Советов» — «Химки»
- «Динамо» — «Краснодар»
- «Ахмат» — «Нижний Новгород»
- «Сочи» — ЦСКА
- «Арсенал» — «Уфа»
- «Урал» — «Зенит»
15-й тур 19−22 ноября
- «Зенит» — «Нижний Новгород»
- «Ростов» — «Уфа»
- «Краснодар» — «Спартак»
- «Крылья Советов» — «Урал»
- ЦСКА — «Химки»
- «Динамо» — «Арсенал»
- «Локомотив» — «Ахмат»
- «Сочи» — «Рубин»
16-й тур 26−29 ноября
- ЦСКА — «Зенит»
- «Ахмат» — «Ростов»
- «Рубин» — «Динамо»
- «Арсенал» — «Локомотив»
- «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
- «Уфа» — «Спартак»
- «Урал» — «Сочи»
- «Химки» — «Краснодар»
17-й тур 3−6 декабря
- «Зенит» — «Ростов»
- «Спартак» — «Ахмат»
- «Крылья Советов» — ЦСКА
- «Динамо» — «Уфа»
- «Локомотив» — «Урал»
- «Сочи» — «Краснодар»
- «Нижний Новгород» — «Рубин»
- «Химки» — «Арсенал»
18-й тур 10−13 декабря
- «Ростов» — «Урал»
- «Краснодар» — «Нижний Новгород»
- «Крылья Советов» — «Рубин»
- ЦСКА — «Арсенал»
- «Динамо» — «Зенит»
- «Локомотив» — «Уфа»
- «Ахмат» — «Химки»
- «Сочи» — «Спартак»
19-й тур 25−28 февраля
- «Зенит» — «Рубин»
- «Спартак» — ЦСКА
- «Ростов» — «Крылья Советов»
- «Краснодар» — «Локомотив»
- «Ахмат» — «Уфа»
- «Сочи» — «Арсенал»
- «Нижний Новгород» — «Урал»
- «Химки» — «Динамо»
20-й тур 4−7 марта
- «Зенит» — «Уфа»
- «Ростов» — «Сочи»
- «Краснодар» — «Урал»
- «Крылья Советов» — «Арсенал»
- ЦСКА — «Нижний Новгород»
- «Динамо» — «Спартак»
- «Локомотив» — «Химки»
- «Ахмат» — «Рубин»
21-й тур 11−14 марта
- «Спартак» — «Краснодар»
- «Крылья Советов» — «Зенит»
- «Локомотив» — ЦСКА
- «Рубин» — «Ростов»
- «Арсенал» — «Динамо»
- «Уфа» — «Нижний Новгород»
- «Урал» — «Ахмат»
- «Химки» — «Сочи»
22-й тур 18−20 марта
- «Зенит» — «Арсенал»
- ЦСКА — «Рубин»
- «Динамо» — «Ростов»
- «Ахмат» — «Локомотив»
- «Сочи» — «Крылья Советов»
- «Нижний Новгород» — «Спартак»
- «Уфа» — «Краснодар»
- «Урал» — «Химки»
23-й тур 1−4 апреля
- «Ростов» — «Нижний Новгород»
- «Краснодар» — «Динамо»
- «Крылья Советов» — «Уфа»
- ЦСКА — «Урал»
- «Локомотив» — «Спартак»
- «Сочи» — «Зенит»
- «Рубин» — «Химки»
- «Арсенал» — «Ахмат»
24-й тур 8−11 апреля
- «Спартак» — «Арсенал»
- «Ростов» — «Локомотив»
- «Ахмат» — «Зенит»
- «Рубин» — «Краснодар»
- «Нижний Новгород» — «Динамо»
- «Уфа» — «Сочи»
- «Урал» — «Крылья Советов»
- «Химки» — ЦСКА
25-й тур 15−18 апреля
- «Зенит» — «Урал»
- «Спартак» — «Рубин»
- «Крылья Советов» — «Краснодар»
- «Динамо» — «Ахмат»
- «Сочи» — «Локомотив»
- «Арсенал» — «Ростов»
- «Нижний Новгород» — «Химки»
- «Уфа» — ЦСКА
26-й тур 22−25 апреля
- «Ростов» — «Спартак»
- «Краснодар» — «Зенит»
- ЦСКА — «Динамо»
- «Локомотив» — «Нижний Новгород»
- «Сочи» — «Ахмат»
- «Рубин» — «Арсенал»
- «Урал» — «Уфа»
- «Химки» — «Крылья Советов»
27-й тур 29 апреля — 2 мая
- «Зенит» — «Локомотив»
- «Спартак» — «Крылья Советов»
- «Краснодар» — «Ростов»
- «Динамо» — «Урал»
- «Ахмат» — ЦСКА
- «Рубин» — «Сочи»
- «Арсенал» — «Нижний Новгород»
- «Химки» — «Уфа»
28-й тур 6−9 мая
- «Зенит» — «Химки»
- «Крылья Советов» — «Динамо»
- ЦСКА — «Сочи»
- «Локомотив» — «Рубин»
- «Арсенал» — «Краснодар»
- «Нижний Новгород» — «Ахмат»
- «Уфа» — «Ростов»
- «Урал» — «Спартак»
29-й тур 13−16 мая
- «Спартак» — «Зенит»
- «Ростов» — «Химки»
- «Краснодар» — ЦСКА
- «Локомотив» — «Динамо»
- «Ахмат» — «Крылья Советов»
- «Сочи» — «Нижний Новгород»
- «Уфа» — «Арсенал»
- «Урал» — «Рубин»
30-й тур 21 мая
- «Краснодар» — «Ахмат»
- «Крылья Советов» — «Локомотив»
- ЦСКА — «Ростов»
- «Динамо» — «Сочи»
- «Рубин» — «Уфа»
- «Арсенал» — «Урал»
- «Нижний Новгород» — «Зенит»
- «Химки» — «Спартак»
сегодня, в 11:45, 16 701 0
вчера, в 16:50, 70 1613 -6
вчера, в 13:25, 38 1068 -2
вчера, в 08:28, 21 1166 0
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны