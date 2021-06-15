Опубликован календарь РПЛ на новый сезон: первый матч «Арсенал» сыграет с «Локомотивом»

А завершат оружейники чемпионат матчем с «Уралом».

РПЛ опубликовала календарь матчей сезона 2021/22. Новый чемпионат стартует уже 23 июля. Первый матч тульский «Арсенал» проведет с «Локомотивом» на выезде.

вчера, в 08:28,

вчера, в 08:28, 21 1166 0

вчера, в 13:25,

вчера, в 13:25, 38 1068 -2

вчера, в 16:50,

вчера, в 16:50, 70 1613 -6

сегодня, в 11:45,

сегодня, в 11:45, 16 701 0

Все новости сюжета