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Опубликован календарь РПЛ на новый сезон: первый матч «Арсенал» сыграет с «Локомотивом»

Опубликован календарь РПЛ на новый сезон: первый матч «Арсенал» сыграет с «Локомотивом»

А завершат оружейники чемпионат матчем с «Уралом».

РПЛ опубликовала календарь матчей сезона 2021/22. Новый чемпионат стартует уже 23 июля. Первый матч тульский «Арсенал» проведет с «Локомотивом» на выезде.

расписание

1-й тур 23−26 июля

  • «Ростов» — «Динамо»
  • «Крылья Советов» — «Ахмат»
  • ЦСКА — «Уфа»
  • «Локомотив» — «Арсенал»
  • «Рубин» — «Спартак»
  • «Нижний Новгород» — «Сочи»
  • «Урал» — «Краснодар»
  • «Химки» — «Зенит»

2-й тур 30 июля-2 августа

  • «Ростов» — «Зенит»
  • «Краснодар» — «Химки»
  • «Крылья Советов» — «Спартак»
  • ЦСКА — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Сочи»
  • «Арсенал» — «Рубин»
  • «Уфа» — «Динамо»
  • «Урал» — «Нижний Новгород»

3-й тур 6−9 августа

  • «Зенит» — «Краснодар»
  • «Спартак» — «Нижний Новгород»
  • «Динамо» — ЦСКА
  • «Сочи» — «Урал»
  • «Рубин» — «Ахмат»
  • «Арсенал» — «Крылья Советов»
  • «Уфа» — «Локомотив»
  • «Химки» — «Ростов»

4-й тур 13−16 августа

  • «Спартак» — «Урал»
  • «Ростов» — ЦСКА
  • «Краснодар» — «Арсенал»
  • «Локомотив» — «Зенит»
  • «Ахмат» — «Динамо»
  • «Сочи» — «Химки»
  • «Рубин» — «Крылья Советов»
  • «Нижний Новгород» — «Уфа»

5-й тур 20−23 августа

  • «Крылья Советов» — «Сочи»
  • ЦСКА — «Ахмат»
  • «Локомотив» — «Краснодар»
  • «Арсенал» — «Спартак»
  • «Нижний Новгород» — «Ростов»
  • «Уфа» — «Зенит»
  • «Урал» — «Динамо»
  • «Химки» — «Рубин»

6-й тур 27−29 августа

  • «Зенит» — ЦСКА
  • «Спартак» — «Сочи»
  • «Краснодар» — «Рубин»
  • «Динамо» — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Арсенал»
  • «Уфа» — «Крылья Советов»
  • «Урал» — «Ростов»
  • «Химки» — «Нижний Новгород»

7-й тур 10−13 сентября

  • «Зенит» — «Ахмат»
  • «Спартак» — «Химки»
  • «Ростов» — «Краснодар»
  • «Динамо» — «Нижний Новгород»
  • «Локомотив» — «Крылья Советов»
  • «Сочи» — «Уфа»
  • «Рубин» — «Урал»
  • «Арсенал» — ЦСКА

8-й тур 17−20 сентября

  • «Крылья Советов» — «Ростов»
  • ЦСКА — «Спартак»
  • «Ахмат» — «Краснодар»
  • «Сочи» — «Динамо»
  • «Рубин» — «Зенит»
  • «Нижний Новгород» — «Арсенал»
  • «Уфа» — «Химки»
  • «Урал» — «Локомотив»

9-й тур 24−27 сентября

  • «Зенит» — «Крылья Советов»
  • «Спартак» — «Уфа»
  • «Ростов» — «Ахмат»
  • «Краснодар» — «Сочи»
  • «Динамо» — «Рубин»
  • «Нижний Новгород» — ЦСКА
  • «Урал» — «Арсенал»
  • «Химки» — «Локомотив»

10-й тур 1−3 октября

  • «Зенит» — «Сочи»
  • ЦСКА — «Краснодар»
  • «Динамо» — «Крылья Советов»
  • «Локомотив» — «Ростов»
  • «Ахмат» — «Спартак»
  • «Рубин» — «Нижний Новгород»
  • «Арсенал» — «Химки»
  • «Уфа» — «Урал»

11-й тур 15−18 октября

  • «Спартак» — «Динамо»
  • «Краснодар» — «Уфа»
  • «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
  • «Сочи» — «Ростов»
  • «Рубин» — «Локомотив»
  • «Арсенал» — «Зенит»
  • «Урал» — ЦСКА
  • «Химки» — «Ахмат»

12-й тур 22−25 октября

  • «Зенит» — «Спартак»
  • «Ростов» — «Арсенал»
  • ЦСКА — «Крылья Советов»
  • «Динамо» — «Химки»
  • «Локомотив» — «Сочи»
  • «Ахмат» — «Урал»
  • «Нижний Новгород» — «Краснодар»
  • «Уфа» — «Рубин»

13-й тур 29 октября — 1 ноября

  • «Зенит» — «Динамо»
  • «Спартак» — «Ростов»
  • «Краснодар» — «Крылья Советов»
  • «Рубин» — ЦСКА
  • «Арсенал» — «Сочи»
  • «Нижний Новгород» — «Локомотив»
  • «Уфа» — «Ахмат»
  • «Химки» — «Урал»

14-й тур 5−7 ноября

  • «Спартак» — «Локомотив»
  • «Ростов» — «Рубин»
  • «Крылья Советов» — «Химки»
  • «Динамо» — «Краснодар»
  • «Ахмат» — «Нижний Новгород»
  • «Сочи» — ЦСКА
  • «Арсенал» — «Уфа»
  • «Урал» — «Зенит»

15-й тур 19−22 ноября

  • «Зенит» — «Нижний Новгород»
  • «Ростов» — «Уфа»
  • «Краснодар» — «Спартак»
  • «Крылья Советов» — «Урал»
  • ЦСКА — «Химки»
  • «Динамо» — «Арсенал»
  • «Локомотив» — «Ахмат»
  • «Сочи» — «Рубин»

16-й тур 26−29 ноября

  • ЦСКА — «Зенит»
  • «Ахмат» — «Ростов»
  • «Рубин» — «Динамо»
  • «Арсенал» — «Локомотив»
  • «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
  • «Уфа» — «Спартак»
  • «Урал» — «Сочи»
  • «Химки» — «Краснодар»

17-й тур 3−6 декабря

  • «Зенит» — «Ростов»
  • «Спартак» — «Ахмат»
  • «Крылья Советов» — ЦСКА
  • «Динамо» — «Уфа»
  • «Локомотив» — «Урал»
  • «Сочи» — «Краснодар»
  • «Нижний Новгород» — «Рубин»
  • «Химки» — «Арсенал»

18-й тур 10−13 декабря

  • «Ростов» — «Урал»
  • «Краснодар» — «Нижний Новгород»
  • «Крылья Советов» — «Рубин»
  • ЦСКА — «Арсенал»
  • «Динамо» — «Зенит»
  • «Локомотив» — «Уфа»
  • «Ахмат» — «Химки»
  • «Сочи» — «Спартак»

19-й тур 25−28 февраля

  • «Зенит» — «Рубин»
  • «Спартак» — ЦСКА
  • «Ростов» — «Крылья Советов»
  • «Краснодар» — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Уфа»
  • «Сочи» — «Арсенал»
  • «Нижний Новгород» — «Урал»
  • «Химки» — «Динамо»

20-й тур 4−7 марта

  • «Зенит» — «Уфа»
  • «Ростов» — «Сочи»
  • «Краснодар» — «Урал»
  • «Крылья Советов» — «Арсенал»
  • ЦСКА — «Нижний Новгород»
  • «Динамо» — «Спартак»
  • «Локомотив» — «Химки»
  • «Ахмат» — «Рубин»

21-й тур 11−14 марта

  • «Спартак» — «Краснодар»
  • «Крылья Советов» — «Зенит»
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • «Рубин» — «Ростов»
  • «Арсенал» — «Динамо»
  • «Уфа» — «Нижний Новгород»
  • «Урал» — «Ахмат»
  • «Химки» — «Сочи»

22-й тур 18−20 марта

  • «Зенит» — «Арсенал»
  • ЦСКА — «Рубин»
  • «Динамо» — «Ростов»
  • «Ахмат» — «Локомотив»
  • «Сочи» — «Крылья Советов»
  • «Нижний Новгород» — «Спартак»
  • «Уфа» — «Краснодар»
  • «Урал» — «Химки»

23-й тур 1−4 апреля

  • «Ростов» — «Нижний Новгород»
  • «Краснодар» — «Динамо»
  • «Крылья Советов» — «Уфа»
  • ЦСКА — «Урал»
  • «Локомотив» — «Спартак»
  • «Сочи» — «Зенит»
  • «Рубин» — «Химки»
  • «Арсенал» — «Ахмат»

24-й тур 8−11 апреля

  • «Спартак» — «Арсенал»
  • «Ростов» — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Зенит»
  • «Рубин» — «Краснодар»
  • «Нижний Новгород» — «Динамо»
  • «Уфа» — «Сочи»
  • «Урал» — «Крылья Советов»
  • «Химки» — ЦСКА

25-й тур 15−18 апреля

  • «Зенит» — «Урал»
  • «Спартак» — «Рубин»
  • «Крылья Советов» — «Краснодар»
  • «Динамо» — «Ахмат»
  • «Сочи» — «Локомотив»
  • «Арсенал» — «Ростов»
  • «Нижний Новгород» — «Химки»
  • «Уфа» — ЦСКА

26-й тур 22−25 апреля

  • «Ростов» — «Спартак»
  • «Краснодар» — «Зенит»
  • ЦСКА — «Динамо»
  • «Локомотив» — «Нижний Новгород»
  • «Сочи» — «Ахмат»
  • «Рубин» — «Арсенал»
  • «Урал» — «Уфа»
  • «Химки» — «Крылья Советов»

27-й тур 29 апреля — 2 мая

  • «Зенит» — «Локомотив»
  • «Спартак» — «Крылья Советов»
  • «Краснодар» — «Ростов»
  • «Динамо» — «Урал»
  • «Ахмат» — ЦСКА
  • «Рубин» — «Сочи»
  • «Арсенал» — «Нижний Новгород»
  • «Химки» — «Уфа»

28-й тур 6−9 мая

  • «Зенит» — «Химки»
  • «Крылья Советов» — «Динамо»
  • ЦСКА — «Сочи»
  • «Локомотив» — «Рубин»
  • «Арсенал» — «Краснодар»
  • «Нижний Новгород» — «Ахмат»
  • «Уфа» — «Ростов»
  • «Урал» — «Спартак»

29-й тур 13−16 мая

  • «Спартак» — «Зенит»
  • «Ростов» — «Химки»
  • «Краснодар» — ЦСКА
  • «Локомотив» — «Динамо»
  • «Ахмат» — «Крылья Советов»
  • «Сочи» — «Нижний Новгород»
  • «Уфа» — «Арсенал»
  • «Урал» — «Рубин»

30-й тур 21 мая

  • «Краснодар» — «Ахмат»
  • «Крылья Советов» — «Локомотив»
  • ЦСКА — «Ростов»
  • «Динамо» — «Сочи»
  • «Рубин» — «Уфа»
  • «Арсенал» — «Урал»
  • «Нижний Новгород» — «Зенит»
  • «Химки» — «Спартак»
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вчера, в 16:50, 70 1613 -6
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вчера, в 13:25, 38 1068 -2
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вчера, в 08:28, 21 1166 0
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:45 +3
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