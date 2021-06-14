«Накажи автохама»: в каких случаях поворота лучше ждать на встречке?

Павел Пахарьков прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего автомобиля. После ее просмотра возникает резонный вопрос — почему водитель автомобиля Daewoo Nexia ждет возможности повернуть налево, стоя при этом на встречной полосе? Надеемся, что у Госавтоинспекции он тоже появится.

«Здравствуйте. Я ехал с работы по Новомосковскому шоссе 10.06.21 в 17.24 и на перекрестке (где находится САХ) молодые люди на а/м Daewoo Nexia стояли на перекрестке на полосе встречного движения и поворачивали налево. Как же они управляют т/с?», — сообщил автор видео (текст отредактирован).