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Новым тренером-статистиком волейбольного клуба «Тулица» стал Михаил Конорев

Новым тренером-статистиком волейбольного клуба «Тулица» стал Михаил Конорев

Михаил Сергеевич возвращается в Тулу.

Михаил Конорев уже занимал эту должность в нашей команде в сезоне 2017−2018 гг. Специалисту 37 лет, он работал также в таких клубах как  «Самородок» (Хабаровск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Олимп» (Новосибирская область), «Приморочка» (Владивосток).

Тренер-статистик - профессия в волейболе необходимая. Волейбольная статистика была всегда, помощники главных тренеров команд сами записывали по ходу матча действия своих подопечных для дальнейшего анализа. Сегодня уже существуют не только тренеры-статистики, но и пишутся компьютерные программы, которые дают возможность для более глубокого анализа. Причем практически всегда экспресс-анализ у тренера-статистика готов прямо «на лету» — после каждой партии важного матча.

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вчера, в 19:40 0
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Люди
Михаил Конорев
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Тула
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