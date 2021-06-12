Как Тула отмечает День России

Здорово, когда с утра до вечера тебя хотят по-хорошему удивить, дать заряд бодрости, позитива. И вообще жизнь по-настоящему хороша, когда чувствуешь, что день прожит не зря.

А началось все с велопарада, старт которому в субботний день, страшно сказать, был дан в половине десятого утра. Оказывается, у нас немало тех, кто готов вскочить в такую рань, чтобы оседлать стального друга и показать многим другим, кто еще только спит или просыпается, что и в законный выходной радость жизни — в движении. Особенно, когда солнце на спицах, синева над головой, а по сторонам — те, кто одной с тобой группы крови. Или одной велогруппы велокрови.





Достаточно посмотреть на фото, чтобы понять, как много у нас тех, кому нравятся быть в движении. В праздничном велопараде приняли участие несколько сотен туляков всех возрастов. Стартовали участники в Белоусовском парке, а потом, с развевающимися по ветру российскими триколорами и единоросовскими флагами, промчались по городу и финишировали на Казанской набережной.

К этому времени в центр города съехались и участники парада ретро-автомобилей. Это действительно уникальный шанс — посмотреть вживую машины, на которых ездили Штирлиц и Фантомас, которые угонял Юрий Деточкин или давали в награду нашим легендарным оружейным конструкторам. За каждой такой машиной — своя, уникальная история.

С особым наслаждением многие заходили в салон легендарных советских автобусов, это ведь тоже огромная часть нашей прежней жизни.

ЛАЗ или «Турист» с мягкими откидывающимися сиденьями когда-то был очень востребован на междугородних автомобильных рейсах. А уж трудягу-ЛиАЗ помнят все, кто жил в те времена. В Тулу пригнали сравнительно молодой ЛиАЗ — 1987 года. Без компостеров, чтобы пробивать талоны, они в некоторых городах еще только входили в обиход, в отличие от Тулы, зато с кассой, куда кидают пятаки и самостоятельно отрывают потом билет. И ведь практически никому не приходило в голову взять билет просто так, без оплаты.

Ретро-автомашины, конечно, редкость и настоящие реликвии, но они на таких мероприятиях доступны как хаски на собачьих гонках на Куликовом поле, где их могут погладить все желающие. Вот и рядом с неземной красоты красным «Феррари» стояла, например, табличка — сидеть и держаться за руль разрешается. Ее хозяин, Арес Королев, улыбается: сломается — починим.

- Эта машина восстановленная, из нескольких оригиналов. Дедушка на ней участвовал в гонках, причем в Америке. Несколько раз ее бил, восстанавливал. Потом привез ее в восьмидесятые годы на пароходе в СССР. От дедушки машина перешла ко мне. Машина классная, легкая. Ехал на ней сейчас в Тулу, выжал 240. А вообще она для ежедневного использования — на работу, с работы. Стоит на стоянке. Кто ее украдет? Она же приметная, одна такая осталась. Обычно, если останавливаешься около дома, сразу же очередь из желающих ее осмотреть не меньше, чем здесь. Пробег, между прочим, уже больше двух миллионов километров — миллион шестьсот миль, если точно. А все как новая.

А вот 401-й «Москвич», который привез в Тулу Андрей Толстых из Смоленска, примечателен по-своему. Случайным образом спросили хозяина, родные ли зеркальца прикреплены у водительского места, и вдруг нам напомнили о том, что в пятидесятые годы, когда была выпущена машина, не было не то что зеркал, но даже и поворотных огней. Водитель высовывал из окна руку и сигнализировал тем, кто шел сзади, куда собирается повернуть.

- Эта машина всегда была в одной семье, — рассказывает Андрей. — Ее когда-то купил мой дед, он был участником войны. А я взял ее уже у двоюродной сестры. Что-то, конечно, поменял, мы все-таки делали машину для души. Смотрится она выигрышно. Делали такой «Москвич» как копию «Опеля» 1938 года. Но если у «Опеля» только передняя дверца, то здесь, как видите, все четыре. И крейсерскую скорость она развивает в среднем семьдесят километров в час. На этом «Москвиче» еще в советские годы путешествовали и в Крым, и в Сочи. Так что машина проверенная.

Многолюдно всегда у палатки «Единой России» на Казанской набережной. Все-таки праздник государственный. А здесь можно получить государственную символику — браслетики на руку, ленточки с триколором, магниты с видом Тулы. Но особенно много желающих украсить лицо аквагримом с российским флагом. Иногда для этого даже надо дождаться своей очереди. В День России все участники праздничных мероприятий хотят подчеркнуть свое особое отношение к той стране, которую мы все любим.

Тем более, что день сегодня особенный, спортивный. Вечером мы все будем болеть за футбольную сборную, которая проведет свой первый матч на Евро. И сделать это можно именно тут, на Казанской набережной, где будет устроена фан-зона.

Ну, а днем все желающие наблюдают за поединками по правилам ММА. Это вид спорта стремительно набирает популярность и в Тульской области. И впервые представлен так широко на городских мероприятиях. Для участия в юношеских боях заявилось 110 спортсменов. А вечером будет самое интересное — пять матчевых боев и три профессиональных поединках, в каждом из которых принимают участие туляки.

День России набирает ход. И это здорово, что все мы с гордостью можем сказать друг другу: мы — россияне!

Ольга, Полина и Максим:

- Россия — наша любимая страна, в которой мы живем. Именно это и привело нас сюда, на праздник. Тем более погода сегодня способствует хорошей прогулке. Детей тоже приучаем, чтобы любили родину. Где родился там и сгодился. Поэтому нам очень нравится этот праздник. Детей пока двое — дочь Полина и самый младший — Максим. Ему всего два месяца.

Максим:

- Пришел в кремль для того, чтобы погулять вместе с сыном. Ребенку уже пятнадцать лет, и когда он хочет провести время с тобой — это дорогого стоит. Все-таки у него уже в таком возрасте и свои увлечения, и свои друзья. Интересно также посмотреть ретро-автомобили. Честно говоря, сколько лет такие парады проводятся в Туле, но до сих пор их не видел.

Хорошо, что летом есть еще один выходной день, связанный с нынешним праздником. Россия для меня это страна, которая становится с каждым годом более цивилизованной, более уютной, более комфортной для проживания.

Валентина, Елена:

- Мы любим свою Тулу, гордимся своей страной. Пришли сюда, чтобы погулять по набережной, получить заряд хорошего настроения.

Ирина:

- Как коренной житель Тулы поздравляю с праздником, с Днем России всех туляков, всех жителей нашей страны. Именно в сегодняшний день хочется пожелать всему миру, всем народам мира и добра, здоровья, счастья, радостных дней. Ура! С праздником! Мы пришли сюда, на набережную, всей семьей: я, мой внучок Евгений и сын Максим.

И дальше Ирина еще раз поздравила всех нас вместе с внуком Евгением:

- Поздравляем с днем России! Мы туляки! Праздник — класс!