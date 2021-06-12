«Дом на дереве»: туляк Станислав Зыков победил на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. Среди них — Станислав Зыков из деревни Алесово Тульской области.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что победители первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» активно развивают свои проекты и туриндустрию не только в своих регионах, но и по всей стране. Он пожелал финалистам и победителям второго сезона также не останавливаться и использовать полученный опыт для развития своих проектов.

- Финал нашего главного туристического проекта не случайно проходит именно здесь, ведь в этом году Нижний Новгород отмечает свое восьмисотлетие. В этом году на конкурс было подано почти 30 тысяч заявок и именно вы, 195 финалистов — лучшие из этих 30 тысяч. Я поздравляю всех финалистов! Вы все большие молодцы, да и, на самом деле, уже победители. Вы прошли нелегкий путь, начиная от дистанционного тестирования, решения региональных кейсов, и заканчивая представлением своих проектов. Каждый проект уникален, и каждый из вас занимается действительно полезным для индустрии делом, — отметил Алексей Комиссаров.

Победитель Станислав Зыков представил на конкурсе проект гостевого дома на дереве. Туристам такая идея пришлась по душе. Вместе со своей женой туляк принял в гостевом доме уже более 150 семей.

- Для меня участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это популяризация проекта, шанс услышать мнение экспертов и выйти на новый уровень. Что касается самого конкурса, то я оцениваю его организацию «на отлично». Спасибо организаторам! — отметил Станислав Зыков.