В Баташевском парке «Штамп» сбрасывал в Тулицу сточные воды

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку, как АО «Машзавод «Штамп» исполняет законодательство об охране окружающей среды и водного законодательства.

Установлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в реку Тулицу в районе Баташевского парка. При этом в пробах воды обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По постановлению спецпрокуратуры главный энергетик предприятия привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.