Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Баташевском парке «Штамп» сбрасывал в Тулицу сточные воды
Прокуратура выяснила: в пробах воды обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Тульская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку, как АО «Машзавод «Штамп» исполняет законодательство об охране окружающей среды и водного законодательства.
Установлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в реку Тулицу в районе Баташевского парка. При этом в пробах воды обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.
По постановлению спецпрокуратуры главный энергетик предприятия привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.
Другие статьи по темам
Место