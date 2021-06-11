Как Тула отпразднует День России: полная афиша

Фото из архива Myslo.

По традиции, основные мероприятия развернутся на площади Ленина и Казанской набережной.

Площадь Ленина и территория Тульского кремля

11.00−17.00 — открытый автомобильный фестиваль «Автострада-2021».

Казанская набережная

11.00 — 19.00 — турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) — Юношеская лига 2021;

Программа:

10.00 — жеребьевка,

11.00 — зарядка со спортсменами,

12.00 — торжественное открытие,

13.00 — начало турнира,

17.00 — межклубная матчевая встреча (поединки юниоров, представителей разных спортивных школ и клубов),

18.00 — три профессиональных поединка,

19.00 — завершение.

12.00 — чемпионат по флорболу, хоккейная коробка;

12.00 — турнир по настольному теннису среди любителей, площадка для настольного тенниса;

22.00 — онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу Бельгия — Россия; в 21.00 начнется развлекательная программа с розыгрышем сертификатов на посещение Ледового дворца и абонементов на матчи «Арсенала».

Пролетарская набережная

12.00 — Кубок по баскетболу администрации города Тулы «Тульская Лига – 2021», баскетбольная площадка;

12.00 — Workout Battle, воркаут-площадка;

12.00 — соревнования по BMХ/самокат/скейт, скейтпарк.

Первый мотокарнавал «Жамки»

11.00 — сбор возле Музея самоваров.

Начнется мотошеcтвие на площади Ленина, в рамках ежегодного фестиваля «Автострада». Будет проведен конкурс на лучший карнавальный костюм с главным призом.

15.00 — старт от Музея самоваров по проспекту Ленина до площади Победы.

Центральный парк

10.00 — Большой тульский велопарад. Участники проедут 10 километров по маршруту от ЦПКиО им. Белоусова до Казанской набережной. Сбор велолюбителей у центральной сцены парка в 9.30, старт — в 10.00.

Центральный парк

Для туляков подготовлены активности на четырех локациях: детский городок, эстрада, фонтанная площадь, ротонда.

Основная праздничная программа начнется в 13.00 с флешмоба «Русь танцевальная».

Парк «Патриот»

11.01 — ралли исторических автомобилей. Место старта — парк «Патриот», место финиша — площадь Ленина.

11.01 — старт 1-го экипажа из парка «Патриот»,

15.00 — финиш 1-го экипажа на пл. Ленина,

19.00 — награждение призами,

20.00 — награждение.

ТЦ «Гостиный двор»

С 12 июня по 11 июля на 5-м этаже торгового центра будет идти фотовыставка «Моя Россия». На ней представят работы, сделанные тульскими фотографами в разных уголках страны.

Дубенский район, деревня Лобжа, ул. Центральная, 13

12.00 — праздничная концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп». Ее участниками станут представители национальных общин, диаспор и землячеств Тульской области, творческие коллективы, жители Дубенского и соседних районов.

Государственный исторический музей

11.30, 16.00 — музейное занятие «Удивительный мир музея». 6+

Занятие-знакомство с Историческим музеем. Юные посетители узнают, для чего нужны музеи, что интересное в них можно открыть для себя.

12.00, 15.00, 18.00 — программа с мастер-классом «Писать красиво нелегко!». 7+

Как обучались грамоте на Руси, какие материалы и приспособления использовали для письма, в чем заключаются различия между уставом, полууставом и скорописью — на эти вопросы смогут ответить участники программы.

12.00−14.00 — историческая игротека, 5+

Подвижные и настольные игры: бабки, бирюльки, мельница, веревочка и многие другие.

13.00 — мастер-класс «Набойка на ткани», 7+

Сотни лет назад ткань научились украшать печатным рисунком — набивать его. Участники мастер-класса узнают, как на Руси появились набивные ткани, из чего делали краски.

14.00, 19.00 — программа с мастер-классом «Секреты древней керамики». 7+

17.00 — лекция «Небесные покровители воинства Российского». 12+

15.00 — выступление струнного ансамбля El Сlassic, 0+

Стоимость участия в каждой программе — 100 руб. для всех категорий граждан. Билеты на мероприятия можно приобрести на сайте музея заранее или в кассе в день праздника. Дополнительная информация по телефону 8 (4872) 77 31 65.

Тульский государственный музей оружия

Весь день в рамках акции «Россия — Родина моя!» посетители смогут принять участие в исторических играх и конкурсах, посвященных российской символике, гостям раздадут ленты-триколоры.

Цветами российского флага подсветят телевышку в пос. Басово, здания Тульского государственного музея оружия, Тульского оружейного завода, Сбербанка на Крестовоздвиженской площади, ТЦ «Гостиный двор», ПАО «НПО «Стрела».

Куликово поле

Мероприятия на Красном холме

10.00 — 10.30 — концерт духовной музыки ансамбля «Куликово поле» в храме-памятнике Сергия Радонежского

10.30 — 11.00 — торжественные проводы в Вооруженные силы РФ лучших призывников «Готов служить Отчизне»

11.00 — 11.30 — «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена

Мероприятия в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом

11.00 — 15.00 — интерактивная площадка «Богатырский стан»: средневековые игры, стрельба в тире, мастер-класс по созданию набивного рисунка по ткани,

11.00 — 16.00 — катание на лошадях Конного двора Куликова поля,

11.30 — 12.30 — концерт Оркестра русских народных инструментов «Тула»,

12.00 — 15.00 — соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле»,

12.30 — 13.00 — концерт ансамбля «Куликово поле»,

13.10 — 14.00 — концерт фольклорного ансамбля «Услада»,

14.00 — 15.00 — концерт ансамбля Культурного центра УМВД по Тульской области.