Туляки: «Наш двор превратили в помойку, а ответственность за это никто не хочет нести!»

Жители одного из тульских дворов уже второй год борются с контейнерной площадкой. Но власти не слышат их.

Революция в сфере вывоза мусора в Туле случилась, а вот качества оказываемых услуг это прибавило далеко не везде. Теперь за содержание площадок могут отвечать сразу несколько УК, а это практически равноценно тому, что никто. Именно это отражает ситуация, которая сложилась во дворе домов № 108 и 110-а по ул. Болдина:

– У нас во дворе вторую неделю не вывозят мусор. Образовалась стихийная свалка. Жильцы отправляли заявки на «Открытый регион» — результата ноль. Звонили в УК — они за это не отвечают. А куча растет с каждым днем, и это под окнами дома, — рассказывает Светлана Гусева. — Плюс рядом находятся котельная и парковка для машин. А если эта куча загорится (летом мусорку часто поджигают по ночам)? Просили убрать отсюда мусорку — бесполезно. А теперь нас вообще решили завалить... А окошки тоже хочется открыть и дышать свежим воздухом, а не вот этим всем. Помогите нам!

Жители домов № 108 и 110-а по улице Болдина в Туле пытаются избавиться от мусорки во дворе уже второй год. Контейнерная площадка расположена в центре двора и хоть значится на схеме как место складирования крупногабаритного мусора, но в нее выбрасывают всё подряд.

Редакция Myslo позвонила в «Хартию», чтобы узнать график вывоза мусора с этой площадки. Согласно информации от мусоровывозящей компании, работа эта проводится по заявлению от УК.

Поскольку контейнерная площадка находится на земельном участке, относящемся к дому № 110-а, логично было набрать номер УК «ГК КиТ», обслуживающей этот дом. По телефону представитель УК пояснила:

вывоз крупногабаритных отходов производится дважды в неделю согласно графику, указанному в договоре между «Хартией» и УК.

А по заявке компания должна выезжать, если возникает необходимость дополнительного вывоза мусора.

При этом представительница УК сообщила, что за эту контейнерную площадку отвечает не их организация. А как называется ответственная за нее компания, она не помнит. Правда, пообещала выйти 10 июня во двор, сфотографировать состояние места сбора отходов и передать информацию в «Хартию».

Получается, на территории

одного дома стоит мусорка,

которую обслуживают разные УК, а деньги за вывоз мусора получает третья организация — специализированная, по вывозу мусора. А поставила контейнерную площадку сюда администрация города.

К этой площадке привязаны 29 многоквартирных домов по улицам Болдина, Оружейной, 9 Мая и Белкина. Эти дома обслуживают аж 16 управляющих компаний, и каждая несет частичную ответственность за состояние этой мусорки.

Жители писали в 2020 году в ГЖИ Тульской области о несогласии с размещением в их дворе площадки для КГО, но им в ответе сообщили, что в целом всё законно, но если они не хотят видеть тут контейнерную площадку, то надо провести собрание жителей и принять соответствующее решение.

«Место расположения контейнерной площадки по адресу: г. Тула, ул. Болдина, в районе д. 108-а было определено согласно кадастровому плану, выполненному специализированной организацией «ООО «Земельно-кадастровый центр» и утверждено постановлениями администрации города Тулы от 12.05.2015 № 2471 и от 16.02.2016 № 560 «Об утверждении схемы размещения мест временного складирования ТКО на территории МО г. Тулы».

На основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 01.08.2018 № 3224 разрешено использовать указанную территорию для размещения мусорных контейнеров. При составлении данных документов учитывается место размещения площадки по отношению к соседним зданиям и сооружениям, коммуникациям.

Расстояние от контейнерной площадки до близлежащих многоквартирных домов более 20 м, в том числе до жилого дома № 110-а по ул. Болдина, что соответствует требованию Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Вопрос использования контейнерной площадки по адресу: г. Тула, ул. Болдина, в районе д. 108-а возможно рассмотреть собственникам помещений многоквартирных домов на общем собрании. В случае принятия решения о прекращении ее использования собственники каждого их домов обязаны определить место для сбора ТКО на своих придомовых территориях», — ответила жителям заместитель начальника ГЖИ Тульской области Н. В. Усачева .

Жители попытались на это возразить, напомнив, что в ответе проигнорированы подтвержденные факты расположения огражденной

мусорной площадки с нарушением требований типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей (Приказ No197 от 17 августа 1992 г.), а именно:

1. Расположение мусорной площадки в непосредственной близости от воздушного участка теплотрассы;

2. Расположение мусорной площадки непосредственно над подземной частью коммунальных сетей;

3. Расположение мусорной площадки в санитарной зоне теплотрассы, где запрещено возводить временные строения и заборы и устраивать свалки;

4. Расположение мусорной площадки в непосредственной близости к электрической трансформаторной подстанции 6/0,4 кВт.

Также житель дома № 110-а Сергей Кирков добавил, что в конце марта прошлого года Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы провело обследование контейнерной (мусорной) площадки и установило, что она находится в неудовлетворительном состоянии: мусор вокруг, повреждение ограждающей конструкции площадки (письмо №УАТН/ПК-94/1 от 27.03.2020). Согласно данному письму площадка подлежит демонтажу, о чем были оповещены руководители управляющих компаний многоквартирных домов, привязанных к указанной контейнерной площадке.

Однако и это не стало поводом для демонтажа конструкции. Жители просят прокуратуру Тульской области помочь им в решении проблемы и защитить их интересы.