Для спасения маленькой тулячки надо срочно собрать 18 млн рублей

Злате Букаловой 6 лет, и сейчас она борется с рецидивом нейробластомы. Это редкое онкологическое заболевание, которым болеют чаще всего именно дети.

Златин шанс на жизнь — химиоиммунотерапия. Семья договорилась с клиникой детских болезней при университете г. Грайфсвальд (Германия), что они примут девочку на лечение. Но стоимость терапии огромная — 410 000 евро, это примерно 37 100 000 рублей.

Сейчас собрано уже 19 200 000 рублей. Но в последние недели скорость сбора очень снизилась, а состояние Златы по-прежнему нестабильное.

В крупных федеральных фондах с 2019 года приостановлены программы по помощи в лечении онкологии за границей, поэтому семья может рассчитывать только на себя и помощь неравнодушных людей.

Сейчас девочка проходит курсы стабилизирующей химиотерапии в Тульской областной клинической больнице. Это лечение не убирает опухоль, но на какое-то время сдерживает ее рост. При этом от сильнодействующих препаратов у ребенка страдает щитовидная железа, желудок, кроветворение и т. д. Поэтому родители Златы просят помочь им как можно скорее закрыть благотворительный сбор, чтобы оперативно начать целевое лечение опухоли в немецкой клинике.

Реквизиты для помощи Злате:

Сбербанк 5469 6600 1045 6162

Сбербанк online 8 963 934 36 39

Тинькофф 5536 9139 7764 0883

Альфа Банк: 5559 4936 9438 8902