новости
новости
Регистрация
Для спасения маленькой тулячки надо срочно собрать 18 млн рублей

Для спасения маленькой тулячки надо срочно собрать 18 млн рублей

Злате Букаловой 6 лет, и сейчас она борется с рецидивом нейробластомы. Это редкое онкологическое заболевание, которым болеют чаще всего именно дети.

Златин шанс на жизнь — химиоиммунотерапия. Семья договорилась с клиникой детских болезней при университете г. Грайфсвальд (Германия), что они примут девочку на лечение. Но стоимость терапии огромная — 410 000 евро, это примерно 37 100 000 рублей.

Сейчас собрано уже 19 200 000 рублей. Но в последние недели скорость сбора очень снизилась, а состояние Златы по-прежнему нестабильное.

В крупных федеральных фондах с 2019 года приостановлены программы по помощи в лечении онкологии за границей, поэтому семья может рассчитывать только на себя и помощь неравнодушных людей.

Сейчас девочка проходит курсы стабилизирующей химиотерапии в Тульской областной клинической больнице. Это лечение не убирает опухоль, но на какое-то время сдерживает ее рост. При этом от сильнодействующих препаратов у ребенка страдает щитовидная железа, желудок, кроветворение и т. д. Поэтому родители Златы просят помочь им как можно скорее закрыть благотворительный сбор, чтобы оперативно начать целевое лечение опухоли в немецкой клинике.

Реквизиты для помощи Злате:

  • Сбербанк 5469 6600 1045 6162
  • Сбербанк online 8 963 934 36 39
  • Тинькофф 5536 9139 7764 0883
  • Альфа Банк: 5559 4936 9438 8902

Получатель — Букалова Валентина Игоревна (мама).

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:25
Другие статьи по темам
Событие
Златасбор
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области водитель легковушки снес памятник
В Тульской области водитель легковушки снес памятник
В Туле трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
В Туле трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.