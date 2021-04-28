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Туляки, помогите маленькой Злате выжить!
Фото из семейного архива Игоря Амосова.

Туляки, помогите маленькой Злате выжить!

В редакцию обратился Игорь Андросов. Его внучке Злате плохо, ей нужна срочная помощь.

«Злате 6 лет. В 2018 году у неё нашли нейробластому 4-й степени. Это тяжелое онкологическое заболевание.
 
Злата уже прошла 5 химий, высокодозную химиотерапию, mibg-терапию, трансплантацию костного мозга, лучевую терапию, операцию по удалению надпочечника. Был год стабилизации. Сейчас рецидив. В этот раз затронут костный мозг. Российские врачи предлагают только поддерживающее лечение — сдерживающую химиотерапию. Но она, увы, к излечению не приведёт. Злате нужна химиоиммунотерапия. Таких протоколов лечения в России сегодня нет. Но есть за рубежом. И они показывают хорошие результаты!
 
На днях мы получили ответ из клиники детских болезней при Университете Грайфсвальда в Германии. Там готовы принять Злату на лечение. Сейчас там готовят точный счёт за лечение, но уже понятно, что цифра будет огромной – около 36 млн рублей. Иммунотерапия — это всегда очень, очень дорого. Поэтому уже сейчас я прошу вас о помощи!
 
Сейчас мы в областной больнице. Злату готовят к курсу сдерживающей химиотерапии. Но состояние Златы может ухудшиться. Оно и сейчас плохое: её постоянно мучают головные боли, скачет температура, нет аппетита. Но может быть и ещё хуже, поэтому надо действовать быстро.
 
Пожалуйста, давайте сделаем всё возможное и невозможное, давайте дадим Злате шанс! Шанс на жизнь. Злата должна жить!
 
Будем рады каждому рублю.
 
Пусть больше людей узнает о том, что одной прекрасной девочке нужна помощь.
 
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