В Тульской области водитель легковушки снес памятник

Вчера, 10 июня, на 11-м километре автодороги Щекино – Липки – Киреевск произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 13.00 22-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz вылетел в кювет, после чего врезался в кенотаф (памятник, считающийся надгробным, но находящийся там, где не содержатся останки покойного, своего рода символическая могила).

В результате аварии молодой человек, не имеющий прав управления транспортным средством, получил различные травмы. Отметим, что водитель отказался от медосвидетельствования.