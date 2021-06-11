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В Тульской области водитель легковушки снес памятник

В Тульской области водитель легковушки снес памятник

Мужчина в результате аварии получил различные травмы.

Вчера, 10 июня, на 11-м километре автодороги Щекино – Липки – Киреевск произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 13.00 22-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz вылетел в кювет, после чего врезался в кенотаф (памятник, считающийся надгробным, но находящийся там, где не содержатся останки покойного, своего рода символическая могила).

В результате аварии молодой человек, не имеющий прав управления транспортным средством, получил различные травмы. Отметим, что водитель отказался от медосвидетельствования.

 

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