В тульском УФССП России пройдёт антикоррупционная горячая линия

В Управлении ФССП России по Тульской области для граждан будет работать «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц ведомства.

Туляки смогут сообщить о подготавливаемых либо совершаемых сотрудниками ведомства должностных преступлений. Если приставы злоупотребляют своими полномочиями или вымогают взятку – звоните по телефону: 35-44-55 в четверг, 10 июня, с 10.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00.