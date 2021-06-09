новости
новости
Регистрация
В Заречье построят новый канализационный коллектор
Фото из архива Myslo.

В Заречье построят новый канализационный коллектор

Работы пройдут в два этапа. Он будет обслуживать как новые дома, так и посёлки с частным сектором.

В рамках федеральной реформы ЖКХ, финансируемой Международным Банком Реконструкции и Развития (МБРР), по поручению администрации Тулы была разработана проектная документация по строительству канализационного коллектора в Зареченском районе. Технические решения прорабатывались совместно с сотрудниками «Тулагорводоканала».

Подрядчиком станет АО «СЗ «Внешстрой». Компания имеет большой опыт по исполнению аналогичных проектов. Работы пройдут в два этапа. На первом будет построен коллектора напорно-самотечной хозяйственно-бытовой канализации для отвода стоков от строящегося в Заречье микрорайона «Красные ворота».

Вторым этапом предусмотрено строительство канализационного коллектора от очистных сооружений ТОЗ, расположенных в Зареченском районе. Обследование систем водоотведения и очистки сточных вод в районе пос. Северные Горелки, пос. Октябрьский показало высокую степень износа, а также их неудовлетворительное техническое состояние.

Ожидаемый результат – совершенствование системы ЖКХ района, сокращение загрязнения сточными водами территории Заречья и улучшение экологической обстановки.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
канализацияТулагорводоканалразвитие ЖКХновый канализационный коллектор
Место
ТулаЗареченский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки разработали более 800 инициатив для Программы развития региона
Туляки разработали более 800 инициатив для Программы развития региона
Тульскую набережную хотят продлить в Пролетарский район и Заречье
Тульскую набережную хотят продлить в Пролетарский район и Заречье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.