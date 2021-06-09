В Заречье построят новый канализационный коллектор

Фото из архива Myslo.

Работы пройдут в два этапа. Он будет обслуживать как новые дома, так и посёлки с частным сектором.

В рамках федеральной реформы ЖКХ, финансируемой Международным Банком Реконструкции и Развития (МБРР), по поручению администрации Тулы была разработана проектная документация по строительству канализационного коллектора в Зареченском районе. Технические решения прорабатывались совместно с сотрудниками «Тулагорводоканала».

Подрядчиком станет АО «СЗ «Внешстрой». Компания имеет большой опыт по исполнению аналогичных проектов. Работы пройдут в два этапа. На первом будет построен коллектора напорно-самотечной хозяйственно-бытовой канализации для отвода стоков от строящегося в Заречье микрорайона «Красные ворота».

Вторым этапом предусмотрено строительство канализационного коллектора от очистных сооружений ТОЗ, расположенных в Зареченском районе. Обследование систем водоотведения и очистки сточных вод в районе пос. Северные Горелки, пос. Октябрьский показало высокую степень износа, а также их неудовлетворительное техническое состояние.

Ожидаемый результат – совершенствование системы ЖКХ района, сокращение загрязнения сточными водами территории Заречья и улучшение экологической обстановки.