В Туле пройдет первый МотоКарнавал

12 июня, в День России, по центральным улицам Тулы проедут мушкетеры и цари, зайчики и медведи на железных конях.

Таким необычным способом решили отметить праздники и начало лета участники МотоКарнавала с типичным тульским названием — «Жамки».

Начнется мотошеcтвие на площади Ленина, в рамках ежегодного фестиваля «Автострада», который уже успел полюбиться жителям и гостям города. Будет проведен конкурс на лучший карнавальный костюм с очень хорошим главным призом. Каким, организаторы пока держат в секрете. Потом мотоциклисты проедут организованной костюмированной колонной по проспекту Ленина до площади Победы.

– Почему «Жамки»? Хотелось, чтобы привязка какая-то к региону была. Жамки — чисто тульское слово. Мотоциклисты, когда встречаются, друг друга обнимают, то есть жамкают. Поэтому и «Жамки»! – рассказывает один из организаторов МотоКарнавала, представитель Тульского мотосоюза Илья Шанин.

Организаторы первого тульского МотоКарнавала надеются, что мероприятие понравится тулякам, будет крайне интересно гостям нашего города и займет свое достойное место в ежегодном календаре событий.