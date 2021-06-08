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В Туле пройдет первый МотоКарнавал

В Туле пройдет первый МотоКарнавал

12 июня, в День России, по центральным улицам Тулы проедут мушкетеры и цари, зайчики и медведи на железных конях.

Таким необычным способом решили отметить праздники и начало лета участники МотоКарнавала с типичным тульским названием — «Жамки».
 
Начнется мотошеcтвие на площади Ленина, в рамках ежегодного фестиваля «Автострада», который уже успел полюбиться жителям и гостям города. Будет проведен конкурс на лучший карнавальный костюм с очень хорошим главным призом. Каким, организаторы пока держат в секрете. Потом мотоциклисты проедут организованной костюмированной колонной по проспекту Ленина до площади Победы.
 
– Почему «Жамки»? Хотелось, чтобы привязка какая-то к региону была. Жамки — чисто тульское слово. Мотоциклисты, когда встречаются, друг друга обнимают, то есть жамкают. Поэтому и «Жамки»! – рассказывает один из организаторов МотоКарнавала, представитель Тульского мотосоюза Илья Шанин.
 
Организаторы первого тульского МотоКарнавала надеются, что мероприятие понравится тулякам, будет крайне интересно гостям нашего города и займет свое достойное место в ежегодном календаре событий.
Сюжет: День России - 2021
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вчера, в 18:25, 63 1008 0
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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