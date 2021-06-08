В Левобережном трое строителей упали с высоты пятого этажа

Фото: прокуратура Тульской области.

Сегодня, 8 июня, около 10 утра трое рабочих выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного дома на улице Аркадия Шипунова, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Мужчины, получившие различные травмы, госпитализированы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего, устанавливается статус работников и наличие у них договора трудовых отношений при выполнении работ, определяется круг лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме этого, прокуратурой Ленинского района будет проведена проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.