новости
новости
Регистрация
В Левобережном трое строителей упали с высоты пятого этажа
Фото: прокуратура Тульской области.

В Левобережном трое строителей упали с высоты пятого этажа

Мужчины госпитализированы с различными травмами.

Сегодня, 8 июня, около 10 утра трое рабочих выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного дома на улице Аркадия Шипунова, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
 
Мужчины, получившие различные травмы, госпитализированы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего, устанавливается статус работников и наличие у них договора трудовых отношений при выполнении работ, определяется круг лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
Кроме этого, прокуратурой Ленинского района будет проведена проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:04 −1
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаЧПпроисшествиестроителиСледственный комитетЛевобережный
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области из детского лагеря пропал 16-летний подросток
В Тульской области из детского лагеря пропал 16-летний подросток
В Туле пройдет первый МотоКарнавал
В Туле пройдет первый МотоКарнавал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.