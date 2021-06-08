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Найден владелец змеи, сбежавшей в квартиру к тульским пенсионерам
Фото Тульского экзотариума.

Найден владелец змеи, сбежавшей в квартиру к тульским пенсионерам

Маисовый полоз, обнаруженный в одной из квартир дома на Красноармейском проспекте, вернулся домой.

Сотрудники Тульского экзотариума вернули чешуйчатого беглеца владельцу. Мужчина рассказал, как сбежала змея: в террариуме вышло из строя запирающее устройство, вот полоз и отправился в одиночное путешествие. Сейчас проблема решена и выбраться за границы родного террариума рептилии больше не удастся.

В экзотариуме рассказали, что маисовый полоз относится к числу любимцев среди террариумистов, очень распространен как домашний питомец. Вреда человеку он причинить не может, но за пределами бокса в наших погодных условиях и без должного ухода полоз долго не продержится. К счастью, эта история закончилась благополучно для всех.

Напомним, вечером 14 мая в доме №8 по Красноармейскому проспекту семья обнаружила в своей квартире неожиданную гостью.

Специалисты Тульского экзотариума рекомендуют владельцам экзотических животных быть более бдительными, больше внимания уделять исправности оборудования, обеспечивающего комфорт и безопасность питомцев.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:30 +5
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