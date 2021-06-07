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Тульские голболисты выступили на чемпионате Европы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские голболисты выступили на чемпионате Европы

Наша национальная сборная победила команду Польши и вышла в лигу «А».

На паралимпийской базе Паюлахти в финском городе Настола прошел чемпионат Европы по спорту слепых – голболу. В соревнованиях лиги «Б» выступили команды из России, Греции, Черногории, Польши, Великобритании, Португалии, Италии, Израиля, Румынии и Швеции.

Сборной России выпало сыграть с командами Греции, Израиля, Португалии и Румынии. В борьбе за третье место чемпионата Европы лиги «Б» наши спортсмены одержали победу над сборной Польши со счётом 11:9 и прошла в лигу «А», где встретятся сильнейшие команды Европы.

За сборную команду России выступали спортсмены тульской спортшколы «Восток» Михаил Егоров, Артур Бодня, Артём Скотников и играющий тренер Олег Белошенко.

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