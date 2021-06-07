Две тулячки унесли из магазина спиртное и закуску

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудники отдела полиции «Центральный» раскрыли кражу, совершённую в одном из супермаркетов на ул. Оборонной. Добычей воришек стали алкогольные напитки и продукты.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сыщики установили личности злоумышленников – это нигде не работающие ранее судимые женщины 28 и 32 лет. Они задержаны и доставлены в дежурную часть, похищенные товары изъяты.

В пресс-службе УМВД по Тульской области уточнили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.