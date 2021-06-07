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Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

Тематическая горячая линия состоится в региональном Управлении Росреестра.

Во вторник, 8 июня, в Управлении Росреестра по Тульской области пройдёт горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-33-18.

На вопросы жителей региона будет отвечать начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева.

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сегодня, в 20:22 0
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