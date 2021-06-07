Статистика за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев заболевания коронавирусом, 53 человека выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 506 жителей региона, 37 989 вылечились, 2074 умерли.
За сутки в российских регионах ситуация следующая:
сегодня, в 15:58, 5 488 -2
вчера, в 12:02, 28 1428 0
5 июня, в 11:35, 114 1532 -1
4 июня, в 11:33, 2 1192 0
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