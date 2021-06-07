Статистика за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев заболевания коронавирусом, 53 человека выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 506 жителей региона, 37 989 вылечились, 2074 умерли.

За сутки в российских регионах ситуация следующая: