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Статистика за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 55 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 55 случаев заболевания коронавирусом, 53 человека выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 506 жителей региона, 37 989 вылечились, 2074 умерли.

За сутки в российских регионах ситуация следующая:

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