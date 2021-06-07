В Туле пройдет решающий этап чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Фото из архива Myslo.

Тула впервые примет решающий этап чемпионата МЛБЛ в Центральном федеральном округе. Матчи состоятся с 17 по 20 июня в спорткомплексе «Новое поколение». Игры пройдут в присутствии зрителей. Вход свободный.

В финале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги примет участие БК «Новомосковск». Напомним, команда стала победителем Тульской баскетбольной любительской лиги этого сезона.