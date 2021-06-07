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В Туле пройдет решающий этап чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет решающий этап чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Любителей баскетбола приглашают на матчи.

Тула впервые примет решающий этап чемпионата МЛБЛ в Центральном федеральном округе. Матчи состоятся с 17 по 20 июня в спорткомплексе «Новое поколение». Игры пройдут в присутствии зрителей. Вход свободный.

В финале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги примет участие БК «Новомосковск». Напомним, команда стала победителем Тульской баскетбольной любительской лиги этого сезона.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:30 0
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