Фото предоставлено АО «Тулачермет».
Тулачермет набирает сотрудников
Одно из крупнейших промышленных предприятий Тульской области объявляет о наборе сотрудников.
На постоянную работу требуются:
- Инженер (техническое или экономическое образование)
- Буфетчик
- Газовщик
- Газорезчик
- Грузчик
- Маляр-штукатур
- Машинист башенного самоходного крана (удостоверение)
- Машинист компрессорных установок
- Машинист котлов
- Машинист крана (удостоверение)
- Моторист бетоносмесительных установок (с обучением)
- Машинист мостового, козлового крана (удостоверение, опыт работы)
- Машинист паровых турбин
- Мойщик посуды
- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
- Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
- Монтер пути
- Огнеупорщик
- Плотник
- Повар
- Уборщик производственных и служебных помещений
- Электрогазосварщик
- Водолаз (с обучением)
- Повар (база отдыха «Металлург»)
- Рабочий зеленого хозяйства (База отдыха «Металлург»)
- Слесарь КИПиА
- Слесарь по ремонту котельного оборудования
- Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования
- Слесарь-ремонтник
- Слесарь-сантехник
- Специалист по надзору за грузоподъемными механизмами
- Токарь
- Электромонтер (3-6 разряд).
Тулачермет гарантирует: высокую заработанную плату, возможность профессионального и карьерного роста, социальный пакет, бесплатные занятия спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 45-60-55; 45-60-49.
7 причин работать в АО «Тулачермет»
7 причин работать в АО «Тулачермет»
1. Работа на крупнейшем предприятии региона, мировом лидере производства товарного чугуна.
2. Высокая заработная плата.
3. Своевременная выплата з/п два раза в месяц.
4. Возможность профессионального и карьерного роста.
5. Бесплатное обучение.
6. Социальные гарантии.
7. Бесплатные занятия спортом.
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