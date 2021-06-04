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Тулачермет набирает сотрудников
Фото предоставлено АО «Тулачермет».

Тулачермет набирает сотрудников

Одно из крупнейших промышленных предприятий Тульской области объявляет о наборе сотрудников.

На постоянную работу требуются:

  • Инженер (техническое или экономическое образование)
  • Буфетчик
  • Газовщик
  • Газорезчик
  • Грузчик
  • Маляр-штукатур
  • Машинист башенного самоходного крана (удостоверение)
  • Машинист компрессорных установок
  • Машинист котлов
  • Машинист крана (удостоверение)
  • Моторист бетоносмесительных установок (с обучением)
  • Машинист мостового, козлового крана (удостоверение, опыт работы)
  • Машинист паровых турбин
  • Мойщик посуды
  • Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
  • Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
  • Монтер пути
  • Огнеупорщик
  • Плотник
  • Повар
  • Уборщик производственных и служебных помещений
  • Электрогазосварщик
  • Водолаз (с обучением)
  • Повар (база отдыха «Металлург»)
  • Рабочий зеленого хозяйства (База отдыха «Металлург»)
  • Слесарь КИПиА
  • Слесарь по ремонту котельного оборудования
  • Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования
  • Слесарь-ремонтник
  • Слесарь-сантехник
  • Специалист по надзору за грузоподъемными механизмами
  • Токарь
  • Электромонтер (3-6 разряд).

Тулачермет гарантирует: высокую заработанную плату, возможность профессионального и карьерного роста, социальный пакет, бесплатные занятия спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 45-60-55; 45-60-49.

7 причин работать в АО «Тулачермет»

7 причин работать в АО «Тулачермет»

1.  Работа на крупнейшем предприятии региона, мировом лидере производства товарного чугуна.

2.  Высокая заработная плата.

3.  Своевременная выплата з/п два раза в месяц.

4.  Возможность профессионального и карьерного роста.

5.  Бесплатное обучение.

6.  Социальные гарантии.

7.  Бесплатные занятия спортом.

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