«Энергопатруль» в действии: Myslo вместе с энергетиками принял участие в проверке счетчиков и разбирался с ОДН

Энергетики вышли с проверкой

Дом №41 по ул. Демьянова — небольшая двухподъездная «сталинка» на 12 квартир.

Старшая по дому Любовь Горбушина рассказывает:

Любовь Горбушина – Обычно плата за ОДН в нашем доме составляет около 20 рублей с квартиры. Но с зимы мы обратили внимание, что суммы в этой графе растут! Сначала начислили по 100 рублей всем, потом по 120 рублей, затем какой-то месяц было нормально. В прошлом месяце мы «нажгли» свет на 420 рублей. Обратились в «ТНС энерго Тула», чтобы выяснить, в чем дело.

Жительница дома Галина Полунина добавляет:

Галина Полунина – Нам сказали, что у нас обслуживающая компания, а не управляющая, поэтому ОДН платим мы сами. Но все-таки почему такие цифры в платежках? Вот в соседнем доме, точно в такой же «сталинке», как наша, в прошлом месяце вообще ОДН был за минусом! А у нас?

Чтобы разобраться, почему вырос объем электроэнергии, выделенной на ОДН, по сравнению с индивидуальным потреблением, представители «ТНС энерго Тула» провели в доме проверку общедомового и индивидуальных приборов учета электроэнергии. Сняли контрольные показания счетчиков, провели проверку на предмет несанкционированных подключений. Тем, кто обеспечил допуск в квартиры, установили антимагнитные пломбы на приборы учета.

Практически все жители дома проявили участие, пускали энергетиков, показывали счетчики. Правда, дверь в одной из квартир никто так и не открыл, хотя жители были предупреждены и заранее знали о дате визита комиссии. Еще в двух квартирах дома приборы учета оказались нерасчетными: выработали свой срок и нуждаются в замене. В квартире по соседству не передавали показания с 2018 года. У одних жильцов оказалось сразу два лицевых счета, хотя всё жилье принадлежит одному собственнику. Счетчиков, соответственно, тоже два — новый и старый. При этом на одном ПУ показатели не растут, а на втором — слишком низкие. 38 кВт/ч за месяц — такие показатели для трехкомнатной квартиры вызывают вопросы.

Директор по реализации «ТНС энерго Тула» Артем Зарва:

Артем Зарва – Жилой дом по адресу Тула, ул. Демьянова, 41 является домом с нереализованной формой управления. Это значит, что расчет за электроэнергию на общедомовые нужды производится на основании показаний общедомовых приборов учета, а полученный объем полностью распределяется между собственниками помещений в многоквартирном доме, пропорционально площади принадлежащего каждому или находящегося в его пользовании жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.

Проверка ТНС энерго Тула в доме №41 по ул. Демьянова одним рейдом не завершилась. Со старшей по дому была достигнута договоренность, что она напомнит жителям снять и передать показания 25 числа, чтобы минимизировать погрешность в учете, а также спишет показания общедомового прибора учета. Кстати, в этом доме установлена система АСКУЭ, так называемый умный общедомовой счетчик, — он автоматически передает показания энергетикам.

Одновременно со съемом показаний индивидуальных счетчиков старшая по дому проверит и целостность антимагнитных пломб. Ведь всё это — в интересах самих жителей: чтобы снизить цифру в графе ОДН в платежке за электроэнергию, нужно синхронизировать передачу показаний счетчиков, а главное — выяснить, есть ли в доме такие жильцы, которые изменяют показания либо потребляют электроэнергию в обход счетчика.

Кто за что платит?

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко – До 1 июля 2020 года жителям с непосредственной формой управления объем электроэнергии, потребляемой на ОДН, начислялся по нормативу в зависимости от категории дома. 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 6.05.2011 №354. В соответствии с ними объем электрической энергии, потребляемой по ОДН, начисляется жителям многоквартирного дома с непосредственной, невыбранной или нереализованной формой управления в полном объеме, а не по нормативу. Всем жителям, которые обращаются в ГЖИ по этому вопросу, мы разъясняем ситуацию. При несогласии с выставленной для оплаты суммой, порядком начислений жители могут обратиться к нам.

В Туле и Тульской области около двух с половиной тысяч многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Изменения в законодательстве по начислению за ОДН затронули прежде всего эти дома.

Почему может расти плата за ОДН в домах с непосредственной формой управления:

Наличие незаконного подключения к внутридомовым электрическим сетям.

Намеренное занижение показаний индивидуальных приборов учета.

Использование незаконных технических средств для безучетного потребления электроэнергии.

Несвоевременная передача показаний прибора учета электроэнергии.

Как проверить достоверность начислений на ОДН?

После поступления в «ТНС энерго Тула» заявления проводится проверка счетчиков жителей многоквартирного дома, выявляются причины повышенного расхода на ОДН. В ходе проверки проводится осмотр индивидуальных приборов учета на наличие самовольных подключений, а также возможного вмешательства в работу счетчика или воздействия незаконных технических средств на прибор учета.

По результатам проверки жителям производится перерасчет платы за ОДН. После снятия контрольных показаний (проведения проверки) потребителям электроэнергии, занижающим показания приборов учета или не передающим их, производится доначисление по фактическим показаниям.

В случае выявления самовольного подключения составляется акт, после чего материалы передаются в правоохранительные органы.

За самовольное подключение к электрическим сетям предусмотрена административная ответственность — штраф до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения — до 30 тысяч рублей (ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушений).

Как жителям снизить ОДН в своем доме:

Организовать ежемесячный съем показаний во всех помещениях многоквартирного дома. Эту информацию нужно передать в «ТНС энерго Тула»: в центр обслуживания клиентов или через сайт. Обращать внимание на любые подключения к общедомовым сетям. Появилось в подъезде или на внешней стене дома какое-то оборудование, новый провод — обязательно сообщите об этом в «ТНС энерго Тула». У нового абонента может попросту не оказаться договора на поставку электроэнергии, и он пользуется ресурсом незаконно. Внимательнее относитесь к потребителям из вашего дома, которым отключили ресурс за долги (счетчик такого абонента опломбирован красной наклейкой). Экономия! Выключайте свет в подъезде днем, также подумайте об установке энергосберегающего оборудования (датчики автоматического выключения, энергосберегающие лампы) — эти меры могут существенно снизить суммы за ОДН в платежке.

*Как работает антимагнитная пломба?

Название говорит само за себя: пломба показывает, когда клиент использует магнит для занижения показателей потребления электрической энергии. Пломба представляет собой наклейку с прозрачной сферой. Если поднести к ней магнит, шарик внутри сферы лопается, и скрыть это уже не получится. А если саму наклейку оторвать, на приборе учета останется след.

Если при проверке по адресу зафиксировано срабатывание антимагнитной пломбы, это является основанием для составления акта о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета и начислении платы по нормативу с повышающим коэффициентом 10, но не более трех месяцев.