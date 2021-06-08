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Жители ЖК «Парус» пожаловались губернатору на перебои с электричеством

Жители ЖК «Парус» пожаловались губернатору на перебои с электричеством

Оказалось, что при строительстве кабельной линии застройщик «СУ-155» использовал некачественные материалы.

Жители тульского ЖК «Парус» пожаловались губернатору Алексею Дюмину на частые отключения электричества. В результате люди остаются без воды, не работают лифты, а в домах – от 17 до 21 этажа. Без электричества остается и детский сад. При строительстве кабельной линии на объекте недобросовестный застройщик «СУ-155» использовал некачественные материалы.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Олег Дючков сообщил, что обслуживающая организация установила порядка 40 муфт и заменила 350 метров кабеля. Летом АО «Оборонэнерго» проведет испытания и заменит наиболее проблемные участки. На 2022 год филиал «Оборонэнерго» запланировал заменить 1,55 км кабеля по инвестпрограмме, что повысит надежность электроснабжения ЖК. Министерство совместно с «Тульскими городскими электрическими сетями» решает вопрос технологического присоединения ЖК «Парус» к объектам электросетевого хозяйства предприятия. Это обеспечит два источника электроснабжения: в случае отключений питание жителям домов обеспечит дополнительная подстанция.

– За лето мы обеспечим вторую категорию надежности. На период испытания котельных, который пройдет с 1 по 15 октября, в ЖК «Парус» уже будут работать два центра питания, что исключит отключение электроэнергии, – пообещал директор филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» Юрий Варгузин.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:40 0
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