Фото: alexhvorostyan.
В Туле 20 июня выступит Алексей Хворостян
Оружейная столица станет одним из пунктов гастрольного маршрута певца.
В воскресенье, 20 июня, в Туле выступит Алексей Хворостян. Большой гастрольный тур артиста организован при поддержке Минобороны России и Российского Союза промышленников и предпринимателей.
На сценах городов тура наряду с новыми авторскими обязательно прозвучат популярные песни «Я служу России» и «Падали, но поднимались».
Это будет первый в истории современной России гастрольный тур, концерты которого пройдут на площадках Министерства обороны.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место
«Энергопатруль» в действии: Myslo вместе с энергетиками принял участие в проверке счетчиков и разбирался с ОДН