В Туле 20 июня выступит Алексей Хворостян

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В воскресенье, 20 июня, в Туле выступит Алексей Хворостян. Большой гастрольный тур артиста организован при поддержке Минобороны России и Российского Союза промышленников и предпринимателей.

На сценах городов тура наряду с новыми авторскими обязательно прозвучат популярные песни «Я служу России» и «Падали, но поднимались».

Это будет первый в истории современной России гастрольный тур, концерты которого пройдут на площадках Министерства обороны.