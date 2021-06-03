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В Тульской области откроется производство мебели и товаров для сна
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области откроется производство мебели и товаров для сна

Объем инвестиций – около 7 миллиардов рублей.

3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ООО «ФомЛайн» Артур Согомонян подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о сотрудничестве при реализации на территории Особой экономической зоны «Узловая» инвестиционного проекта «Производство наполнителей для мебели, матрасов и товаров для сна». Проект предполагает строительство завода по производству пенополиуретана и мебельных комплектующих.

Объем инвестиций — около 7 миллиардов рублей. Реализовать проект инвестор планирует до 2025 года.

Алексей Дюмин подчеркнул, что правительство Тульской области гарантирует компании поддержку на всех этапах реализации проекта. Артур Согомонян поблагодарил губернатора за поддержку и выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.

Проект будет способствовать расширению присутствия отечественной высококачественной и экологичной продукции в мебельной промышленности и в сфере товаров для быта.

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