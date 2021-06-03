Сборная Тульской области по легкой атлетике поставила личный рекорд в общекомандном зачете

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В Брянске завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике. В заключительный день соревнований наши спортсмены завоевали пять медалей.

Победителем в беге на 3000 метров с препятствиями среди юниоров до 23 лет стал Владимир Индус. Роман Ряховский завоевал золотую медаль в метании копья среди юниоров до 20 лет. Эстафетная команда в составе Даниила Брыковского, Михаила Шахнюка, Кирилла Бубенина, Богдана Зиновьева стала сильнейшей в эстафете 4×100 метров среди юношей до 18 лет.

Команда девушек до 18 лет в составе Дарьи Грызловой, Дарьи Буравцовой, Анны Стренаковой, Анастасии Клименко финишировала второй. Бронзовую медаль в копилку сборной команды Тульской области принесла эстафетная команда юниоров до 20 лет в составе Леонида Жукова, Антона Сигушина, Вячеслава Кабанова, Степана Азарова.

По итогам соревнований сборная Тульской области завоевала 27 медалей и поставила личный абсолютный рекорд в общекомандном зачете. В нашей копилке 12 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых медалей.