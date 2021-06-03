Летом на улицах Тулы высадят более 200 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

По поручению главы администрации Дмитрия Миляева в городе по 120 адресам появятся цветники, будут высажены деревья и кустарники.

Работы по посадке цветов ведут специалисты ООО «Садовый лабиринт». Уже выполняется замена луковичных на однолетнюю рассаду. Около 8000 цветов уже высажены на пр. Ленина, от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова, в Театральном сквере – многоцветковые петунии, тагетесы и другие. Возле драмтеатра посажено более 1900 петуний и пеларгоний.

В четверг, 3 июня, около 7700 цветов появилось у памятника Никите Демидову – это колеусы и петунии, а на пересечении пр. Ленина и ул. Циолковского высадили 2500 колеусов и тагетесов. Сквер «Тульское чаепитие» украсят 5000 цветов, а на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова посадят около 7000 хост, колеусов и тагетесов.

К середине июня, в зависимости от погодных условий, начнется посадка деревьев и кустарников. Адресный перечень уточняется. Всего в этом сезоне планируется высадить 430 деревьев, 2800 кустарников и 211 000 единиц однолетней и многолетней рассады.