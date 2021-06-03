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Тульская область заключила 5 инвестсоглашений на 3,7 млрд рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульская область заключила 5 инвестсоглашений на 3,7 млрд рублей

Все они относятся к сфере агропромышленного комплекса. Таковы итоги второго дня участия делегации нашего региона в ПМЭФ-2021.

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Дюмин подписал 5 соглашений о реализации в Тульской области инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

ООО «Авиаген» планирует построить в Алексине две птицеводческие фермы для содержания прародительских стад бройлеров. Инвестиции составят почти 700 млн рублей. Проект позволит увеличить объем производства на 2,4 млн голов в год и сократить объем поставок импортного яйца.

ООО «Максим Горький плюс» намерено инвестировать порядка 890 млн рублей в строительство в Чернском районе третьей линии по производству картофельных хлопьев мощностью 1800 кг/час и создать до 50 новых рабочих мест. ООО «Богородицкий альянс» до декабря 2022 года планирует модернизировать производство и обновить технику на 400 млн рублей.

В Воловском районе предполагается построить комплекс для хранения, сушки, очистки зерновых культур и картофелехранилище. ООО «Воловская техника» создаст до 50 новых рабочих мест, а сумма инвестиций превысит 1 млрд рублей. Инвестор намерен завершить проект до 2023 года.

ООО «Спасское» имени В. А. Стародубцева планирует к 2024 году построить системы орошения в Кимовском районе и Новомосковске. Сумма инвестиций – 600 миллионов рублей.

– Эти соглашения – яркий пример того, что в Тульской области создан благоприятный инвестиционный климат для сельскохозяйственных предприятий. Если компании готовы вкладывать средства в отрасль, значит, они видят в ней большие перспективы, – подчеркнул Алексей Дюмин.

В минувшем году в разгар пандемии работа аграриев не остановилась, инвестпрограммы были продолжены и позволили региону выпустить сельхозпродукцию на 90 млрд рублей, а индекс сельскохозяйственного производства составил 108,9%. Регион обновил исторический рекорд по сбору зерна – 2,7 млн тонн – и сохранил ведущие позиции в стране по производству рапса и картофеля.

Сюжет: ПМЭФ-2021
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