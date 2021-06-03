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Где в Туле не будет света 4 июня

Где в Туле не будет света 4 июня

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55,
  • ул. Нормандии-Неман, 2-19,
  • ул. Рязанская, 48-а,
  • ул. Шевченко, 3-10, 3-а,
  • ул. Железняка, 14-а, 16-а, 16,
  • ул. Щорса, 4-36 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57,
  • ул. Фурманова, 3-10,
  • ул. Шевченко, 17, 19, 38, 38-а,
  • ул. Р. Зорге, 31, 33,
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
  • ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
  • п. Южный: ул. Шахтерская, 3, 1, 2, 1-а, 2-8 (чётн.), 1, 13, 17, 21-33 (нечётн.),
  • ул. Клубная, 1,
  • ул. Автомобилистов, 22, 26-а,
  • ул. Первомайская, 1-10,
  • ул. Транспортная, 5-9,
  • ул. Станционная, 5-17,
  • Мясново: ул. Чмутова, 58-а, 58-82 (чётн.); 7-15 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1,
  • ул. Казанская, 2,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.),
  • ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а,
  • ул. Ярославского, 5, 7,
  • п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 7-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Трудовая, 1-9,
  • ул. Люлина, 8, 9,
  • ул. Скуратовская, 97, 99, 101.
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