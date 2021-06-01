Осужденные тульских колоний записали аудиосказки для своих детей и внуков
Автором проекта «Аудиокниги для детей осужденных» стал Центр Общественных связей ФСИН России.
Руководство УФСИН России по Тульской области поддержало инициативу. По словам заместителя начальника Управления Сергея Фирсова, аудиокниги, записанные голосом отца или матери — прекрасная возможность сблизить родителей и детей и протянуть нить общения между ними.
Осужденным исправительных учреждений Тульской области идея тоже пришлась по душе. Многие из них, оказавшись в местах лишения свободы, раскаялись в содеянном и осознали, что их дети вынуждены расти в неполных семьях.
Маленькая Элеонора родилась, когда ее папа уже отбывал наказание в одной из исправительных колоний Тульской области. Из-за пандемии коронавируса свидания с родственниками в пенитенциарных учреждениях были запрещены — девочка не могла увидеть отца.
Осужденный записал для дочери четыре аудиосказки и свое видеообращение. Теперь он сможет стать ближе к дочери, а девочка наконец-то услышит и увидит папу.