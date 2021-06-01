Осужденные тульских колоний записали аудиосказки для своих детей и внуков

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Руководство УФСИН России по Тульской области поддержало инициативу. По словам заместителя начальника Управления Сергея Фирсова, аудиокниги, записанные голосом отца или матери — прекрасная возможность сблизить родителей и детей и протянуть нить общения между ними.

Осужденным исправительных учреждений Тульской области идея тоже пришлась по душе. Многие из них, оказавшись в местах лишения свободы, раскаялись в содеянном и осознали, что их дети вынуждены расти в неполных семьях.

Маленькая Элеонора родилась, когда ее папа уже отбывал наказание в одной из исправительных колоний Тульской области. Из-за пандемии коронавируса свидания с родственниками в пенитенциарных учреждениях были запрещены — девочка не могла увидеть отца.

Осужденный записал для дочери четыре аудиосказки и свое видеообращение. Теперь он сможет стать ближе к дочери, а девочка наконец-то услышит и увидит папу.