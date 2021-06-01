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В банкомат и за мороженым: недетские вопросы о детских картах
Фото: findmykids.org

В банкомат и за мороженым: недетские вопросы о детских картах

С какого возраста ребёнку можно оформить «пластик» и как защитить его от мошенников? Разбираемся вместе с экспертам.

Многие дети получают карманные деньги и учатся планировать свои расходы. А некоторые даже имеют платежные карты. Стоит ли доверять ребенку банковскую карту, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Оформить карту для ребенка можно уже с 6 лет. По Гражданскому кодексу, с этого возраста дети могут совершать мелкие бытовые покупки. Конечно, это не отдельная, а дополнительная карта, которую родители выпускают с привязкой к своему банковскому счету.

Взрослые сразу могут решить, какие операции и на какую сумму будут доступны юному держателю карты. Например, можно запретить платежи в интернете или переводы на другие карты.

Открыть карту можно в любом отделении банка, достаточно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. В некоторых банках оформить карточку можно онлайн. В 14 лет подросток, получив паспорт, может уже сам открыть собственный счет и оформить молодежную карту.

Расскажите своему чаду основные правила защиты от мошенников. Например, никому нельзя передавать карту, даже лучшим друзьям. Не следует хранить ПИН-код рядом с картой и тем более сообщать его кому-то. В случае получения тревожного СМС любого содержания, например, о блокировке счета, необходимости немедленно позвонить в службу безопасности банка или перейти по ссылке, следует сначала сообщить об этом родителям.

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вчера, в 22:32 0
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